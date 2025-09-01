Малоизвестных Пикассо, Шагала и Матисса покажут в Bashmakov Gallery на выставке «Шедевры мастеров Парижской школы»

5 сентября в Bashmakov Gallery в квартале «Ленполиграфмаш» открывается масштабная выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» с графикой и скульптурой 30 художников: Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Жоана Миро, Фернана Леже и многих других авторов, попавших в сообщество. Большая часть работ никогда ранее не показывалась в Петербурге.

École de Paris — условное обозначение интернационального сообщества художников, которые работали в первой половине XX века в Париже. В школе нет единства стиля или программы, а авторы объединены скорее общей творческой атмосферой, наполнявший город. Впервые термин использовал критик Андре Варно в журнале «Комэдиа» по отношению к художникам-эмигрантам, проживающим в районах Монпарнаса и Монмартра. Там находились известные арт-резиденции (например, «Улей» — La Ruche), кафе (такие как «Le Dôme»), которые стали местами встреч, споров и творческого обмена. А известность многие авторы получили благодаря поддержке коллекционеров и арт-дилеров — от Йонаса Неттера до Амбруаза Воллара и Поля Гийома. После Второй мировой войны к École de Paris начали относить и французских художников.