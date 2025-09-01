Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Малоизвестных Пикассо, Шагала и Матисса покажут в Bashmakov Gallery на выставке «Шедевры мастеров Парижской школы»

Впервые в Петербурге представят более 100 оригинальных работ легенд Монмартра и Монпарнаса, а также развернут в галерее атмосферу Парижа прошлого века. 

Марк Шагал, "Набережная Турнель" из цикла «Взгляд на Париж», 1962
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Марк Шагал, "Набережная Турнель" из цикла «Взгляд на Париж», 1962

Кес ван Донген, "Сена", цикл «Взгляд на Париж», 1962 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Кес ван Донген, "Сена", цикл «Взгляд на Париж», 1962 год

Пабло Пикассо, "Цирковая лошадь" из «В мастерской Пикассо», 1957
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Пабло Пикассо, "Цирковая лошадь" из «В мастерской Пикассо», 1957

5 сентября в Bashmakov Gallery в квартале «Ленполиграфмаш» открывается масштабная выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» с графикой и скульптурой 30 художников: Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Жоана Миро, Фернана Леже и многих других авторов, попавших в сообщество. Большая часть работ никогда ранее не показывалась в Петербурге.

École de Paris — условное обозначение интернационального сообщества художников, которые работали в первой половине XX века в Париже. В школе нет единства стиля или программы, а авторы объединены скорее общей творческой атмосферой, наполнявший город. Впервые термин использовал критик Андре Варно в журнале «Комэдиа» по отношению к художникам-эмигрантам, проживающим в районах Монпарнаса и Монмартра. Там находились известные арт-резиденции (например, «Улей» — La Ruche), кафе (такие как «Le Dôme»), которые стали местами встреч, споров и творческого обмена. А известность многие авторы получили благодаря поддержке коллекционеров и арт-дилеров — от Йонаса Неттера до Амбруаза Воллара и Поля Гийома. После Второй мировой войны к École de Paris начали относить и французских художников.

Морис Утрилло, "Эйфелева башня" из «Столица Париж», 1955 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Морис Утрилло, "Эйфелева башня" из «Столица Париж», 1955 год

Джоржио де Кирико, "Одиночество людей цирка" из «На галерее» Франца Кафки. 1969 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Джоржио де Кирико, "Одиночество людей цирка" из «На галерее» Франца Кафки. 1969 год.

Экспозицию собрали из пяти тематических разделов, раскрывающих разные грани творчества мастеров: признание в любви к городу «Мой Париж», философское размышление о человеческой природе «Душа цирка», эксперименты со средствами выражения «Линия. Форма. Цвет.», а также взгляд модернистов на пейзаж и натюрморт «Мир природы» и бессмертные литературные сюжеты в «Великие Книги Человечества».

Фернан Леже, "Клоуны и акробаты" из «Цирка». 1950
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Фернан Леже, "Клоуны и акробаты" из «Цирка». 1950

Анри Матисс, "Похороны Пьеро" из «Джаз». 1947 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Анри Матисс, "Похороны Пьеро" из «Джаз». 1947 год

Жоан Миро, "Лай собаки на Луну будит петуха, крик которого «клюет» в голову каталонского фермера, заснувшего за столом рядом с порроном", 1939 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Жоан Миро, "Лай собаки на Луну будит петуха, крик которого «клюет» в голову каталонского фермера, заснувшего за столом рядом с порроном", 1939 год

Павел Башмаков

Основатель Bashmakov Gallery:

Эта выставка — калейдоскоп талантов Парижской школы, того удивительного момента, когда Париж, словно магнит, притянул к себе будущих титанов искусства со всех уголков планеты. Монмартр и Монпарнас, «колыбели новой живописи», стали домом для талантливых художников со всего мира — от Европы до Латинской Америки, Японии и, конечно же, России. Их не связывали общие цели, но объединяло стремление к творчеству, в результате чего мир увидел шедевры, восхищающие и сегодня. Это был период невиданного прежде новаторства, когда эксперимент стал главным двигателем, а отказ от прошлого – бесповоротным шагом к созданию новых направлений в европейском искусстве.

Сальвадор Дали, "Кровавая слеза" из «Моисей и монотеизм» Зигмунда Фрейда, 1974
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Сальвадор Дали, "Кровавая слеза" из «Моисей и монотеизм» Зигмунда Фрейда, 1974

Сальвадор Дали, "Ананас" из «Цветы мечты» Марселя Жуандо. 1970
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

Сальвадор Дали, "Ананас" из «Цветы мечты» Марселя Жуандо. 1970

Bashmakov Gallery — выставочное пространство российского бизнесмена, коллекционера. Ранее выставки из коллекции Башмакова были представлены под брендом PS Gallery — петербургской галереи современного искусства, основанной в 2010 году. Bashmakov Gallery открылась в 2023 году с работами из личного собрания коллекционера: кисти Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Марка Шагала.

Выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» открыта с 5 сентября 2025 по 15 февраля 2026 года в Bashmakov Gallery в квартале «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, 3А.

6+

