Малоизвестных Пикассо, Шагала и Матисса покажут в Bashmakov Gallery на выставке «Шедевры мастеров Парижской школы»

Впервые в Петербурге представят более 100 оригинальных работ легенд Монмартра и Монпарнаса, а также развернут в галерее атмосферу Парижа прошлого века.
5 сентября в Bashmakov Gallery в квартале «Ленполиграфмаш» открывается масштабная выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» с графикой и скульптурой 30 художников: Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Жоана Миро, Фернана Леже и многих других авторов, попавших в сообщество. Большая часть работ никогда ранее не показывалась в Петербурге.
École de Paris — условное обозначение интернационального сообщества художников, которые работали в первой половине XX века в Париже. В школе нет единства стиля или программы, а авторы объединены скорее общей творческой атмосферой, наполнявший город. Впервые термин использовал критик Андре Варно в журнале «Комэдиа» по отношению к художникам-эмигрантам, проживающим в районах Монпарнаса и Монмартра. Там находились известные арт-резиденции (например, «Улей» — La Ruche), кафе (такие как «Le Dôme»), которые стали местами встреч, споров и творческого обмена. А известность многие авторы получили благодаря поддержке коллекционеров и арт-дилеров — от Йонаса Неттера до Амбруаза Воллара и Поля Гийома. После Второй мировой войны к École de Paris начали относить и французских художников.
Экспозицию собрали из пяти тематических разделов, раскрывающих разные грани творчества мастеров: признание в любви к городу «Мой Париж», философское размышление о человеческой природе «Душа цирка», эксперименты со средствами выражения «Линия. Форма. Цвет.», а также взгляд модернистов на пейзаж и натюрморт «Мир природы» и бессмертные литературные сюжеты в «Великие Книги Человечества».
Основатель Bashmakov Gallery:
Эта выставка — калейдоскоп талантов Парижской школы, того удивительного момента, когда Париж, словно магнит, притянул к себе будущих титанов искусства со всех уголков планеты. Монмартр и Монпарнас, «колыбели новой живописи», стали домом для талантливых художников со всего мира — от Европы до Латинской Америки, Японии и, конечно же, России. Их не связывали общие цели, но объединяло стремление к творчеству, в результате чего мир увидел шедевры, восхищающие и сегодня. Это был период невиданного прежде новаторства, когда эксперимент стал главным двигателем, а отказ от прошлого – бесповоротным шагом к созданию новых направлений в европейском искусстве.
Bashmakov Gallery — выставочное пространство российского бизнесмена, коллекционера. Ранее выставки из коллекции Башмакова были представлены под брендом PS Gallery — петербургской галереи современного искусства, основанной в 2010 году. Bashmakov Gallery открылась в 2023 году с работами из личного собрания коллекционера: кисти Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Марка Шагала.
Выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» открыта с 5 сентября 2025 по 15 февраля 2026 года в Bashmakov Gallery в квартале «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, 3А.
