Как выставки стали такими, как мы их знаем (и при чем тут арт-скандалы!)?

Однако, так же как и конференции, практика публичной демонстрации своих работ долго приживалась среди академиков, прежде чем стала естественным элементом художественной жизни Парижа. То, что выставки нужно проводить, формально было отражено в редакции устава академии, сделанной в 1663 году, и считается, что на их организации, как и на проведении конференций, настоял Кольбер. Сохранились визуальные и текстовые свидетельства спорадического характера первых подобных академических выставок в 1664, 1665, 1667, 1673, 1699, 1704 годах. В частности, на одной из таких отчетных выставок был показан живописный цикл Лебрена, посвященный походам Александра Македонского. Выставки могли проходить, например, во дворе Пале-Рояля или в Большой галерее Лувра. В 1725-м академическая выставка открылась в Квадратном салоне (Salon Carré) Лувра. После очередного продолжительного перерыва здесь же c 1737 года и вплоть до середины XIX века будут проводиться все дальнейшие академические выставки, благодаря чему за ними закрепилось название «Салон», ставшее нарицательным. Так Салон стал «первым регулярным, открытым и бесплатным показом современного искусства в Европе, всецело светским мероприятием, организованным с целью поощрения и развития прежде всего эстетического чувства у широкой публики».

Появление практики художественной выставки сразу же породило новый жанр — каталог (livret). Первый такой «ливре» был опубликован к академической выставке 1673 года. Он следовал реальной развеске работ, содержал краткое описание экспонатов, сведения об академических должностях и званиях авторов. По мере развития Салона каталог увеличивался в объеме, отражал все больше информации о художниках, новых представленных видах искусств, сюжетах, составе жюри, общих правилах институции и тому подобных вещах. Здесь же отмечу, что без каталога ориентироваться в экспозиции Салона было практически невозможно, поскольку картины могли не подписываться и, главное, располагались по всему периметру Квадратного салона в несколько рядов до самого потолка, в манере так называемой шпалерной развески. Продажа каталога позволила академии не только частично покрывать расходы на организацию выставки, но и судить о растущей посещаемости Салона, который с самого начала и вплоть до середины XIX века оставался принципиально бесплатным, доступным эстетическим опытом и поэтому привлекал самый широкий социальный спектр зрителей.