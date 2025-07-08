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Искусство

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Как выставки стали такими, как мы их знаем (и при чем тут арт-скандалы!)?

В издательстве Европейского университета готовят к выходу книгу «Введение в институциональную историю искусства: академия, выставка, музей в Европе в Новое время». Это учебное пособие, в котором искусствовед и создатель петербургского графического кабинета Wöd Андрей Шабанов максимально доступно рассказывает, как возникли три кита, на которых экспозиции базируются и сейчас: публичность, каталоги и критическая оценка. Публикуем отрывок из нон-фикшена. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» издательством Европейского Университета

В начале XVIII века регулярная публичная выставка современного искусства была таким же новшеством, как и академии художеств. До появления последних в Европе в конце XVII — начале XVIII века встреча широкой публики с искусством часто была сопутствующей практикой религиозных мероприятий либо политических церемоний, ритуалов. То есть подобная встреча едва ли воспринималась как самоценное эстетическое событие. Так, живопись и скульптуру религиозного содержания можно было увидеть в церквях и на праздничных шествиях. Изображения со светскими аллегорическими сюжетами и портреты могли использоваться в официальных торжествах, скульптурные изображения правителей — в оформлении городских площадей и т. п. Вместе с тем многочисленные частные художественные коллекции старых мастеров и современного искусства были доступны для знакомства только узкому, привилегированному классу состоятельных людей: знатокам, коллекционерам, путешественникам. Во многом у того же круга профессионалов и ценителей была возможность знакомиться с современным искусством в мастерских художников или на непродолжительных предаукционных показах распродаваемых частных коллекций. Ситуация заметно меняется с появлением академий художеств с их претензией на публичный и общественно значимый характер. Так, уже флорентийская и римская академии художеств от случая к случаю устраивают выставки, чтобы демонстрировать общественности результаты работы их студентов и мастеров. Однако ключевая роль в появлении и распространении регулярной публичной выставки современного искусства принадлежит французской Королевской академии. Противопоставляя себя городским гильдиям с их закрытостью, ремесленным и коммерческим укладом, Королевская академия настаивала на публичном, интеллектуальном и просветительском характере своей деятельности, на том, что она — главная образовательная художественная институция, государственный патрон искусств и арбитр вкуса. Наравне с конференциями публичная художественная выставка должна была воплощать эту идеологию на практике.

Оноре Домье, «Tiens, ce n'est rien que des peintures!...», 1855
Изображение предоставлено «Собака.ru» Эрмитажем

Оноре Домье, «Tiens, ce n'est rien que des peintures!...», 1855

Без каталога ориентироваться в экспозиции Салона было практически невозможно

Однако, так же как и конференции, практика публичной демонстрации своих работ долго приживалась среди академиков, прежде чем стала естественным элементом художественной жизни Парижа. То, что выставки нужно проводить, формально было отражено в редакции устава академии, сделанной в 1663 году, и считается, что на их организации, как и на проведении конференций, настоял Кольбер. Сохранились визуальные и текстовые свидетельства спорадического характера первых подобных академических выставок в 1664, 1665, 1667, 1673, 1699, 1704 годах. В частности, на одной из таких отчетных выставок был показан живописный цикл Лебрена, посвященный походам Александра Македонского. Выставки могли проходить, например, во дворе Пале-Рояля или в Большой галерее Лувра. В 1725-м академическая выставка открылась в Квадратном салоне (Salon Carré) Лувра. После очередного продолжительного перерыва здесь же c 1737 года и вплоть до середины XIX века будут проводиться все дальнейшие академические выставки, благодаря чему за ними закрепилось название «Салон», ставшее нарицательным. Так Салон стал «первым регулярным, открытым и бесплатным показом современного искусства в Европе, всецело светским мероприятием, организованным с целью поощрения и развития прежде всего эстетического чувства у широкой публики».

Появление практики художественной выставки сразу же породило новый жанр — каталог (livret). Первый такой «ливре» был опубликован к академической выставке 1673 года. Он следовал реальной развеске работ, содержал краткое описание экспонатов, сведения об академических должностях и званиях авторов. По мере развития Салона каталог увеличивался в объеме, отражал все больше информации о художниках, новых представленных видах искусств, сюжетах, составе жюри, общих правилах институции и тому подобных вещах. Здесь же отмечу, что без каталога ориентироваться в экспозиции Салона было практически невозможно, поскольку картины могли не подписываться и, главное, располагались по всему периметру Квадратного салона в несколько рядов до самого потолка, в манере так называемой шпалерной развески. Продажа каталога позволила академии не только частично покрывать расходы на организацию выставки, но и судить о растущей посещаемости Салона, который с самого начала и вплоть до середины XIX века оставался принципиально бесплатным, доступным эстетическим опытом и поэтому привлекал самый широкий социальный спектр зрителей.

Шарль Лебрен (автор картона), Шпалера: Александр Македонский и семья царя Дария, 1661 - 1695
Изображение предоставлено «Собака.ru» Эрмитажем

Шарль Лебрен (автор картона), Шпалера: Александр Македонский и семья царя Дария, 1661 - 1695

Так Салон оказался одной из ключевых институций и манифестаций зарождающейся публичной сферы во Франции. Художественная выставка появляется наравне с возникающими в то же самое время литературными салонами, концертными залами и театрами. Все они перестают быть фактом исключительно дворцовой культуры и начинают расширять свою аудиторию за счет образованных состоятельных жителей крупных европейских городов. Важно, что эта публичность была в новинку как для зрителя, так и для искусства. Бесплатность Салона (в отличие от концертов и театров) привела к тому, что он стал уникальным светским пространством, где впервые стала собираться вместе социально разношерстная публика. И в том же публичном пространстве впервые начали выставляться вместе живописные и скульптурные произведения, созданные формально свободными художниками академии, ради самоценного эстетического и критического суждения профессионалов, любителей и широкой публики.

Салон в равной степени оказался институциональным воплощением абстрактного рынка, пришедшего на смену индивидуальному меценату и заказчику. Не обремененный условиями индивидуального заказа, свободный художник теперь должен был считаться с законами спроса и предложения. В силу своего почти монопольного положения Салон стал основным местом встречи агентов художественного процесса: академии, правительства, меценатов, художников, дилеров, галерей, критиков, коллекционеров и музеев; и эта встреча происходила при широком участии зрителя, закономерного или случайного. А потому Салон на протяжении многих лет был главной площадкой, на которой складывалась профессиональная карьера французского художника. Здесь демонстрировались как произведения, выполненные во время пенсионерства в Риме или же заказанные государством, так и работы, формально подтверждающие квалификацию художника при получении официальных постов и наград, работы, отражающие творческую эволюцию, новаторские устремления и социально-критические взгляды автора. Кроу показал, что эта радикально новая парадигма публичного функционирования искусства не могла не сказаться на появлении новых (и во многом современных) творческих стратегий художников. Притом официально в Салоне произведения напрямую не продавались, здесь зарабатывался скорее символический капитал, который впоследствии мог конвертироваться в экономический через представителей, дилеров, потенциальных покупателей и заказчиков.

Мари-Анн Колло, Портрет Дени Дидро, 1772
Изображение предоставлено «Собака.ru» Эрмитажем

Мари-Анн Колло, Портрет Дени Дидро, 1772

Памфлет Лафона о выставке произвел эффект разорвавшейся бомбы. Публикация повлекла за собой отмену очередного Салона, преследование автора и цензурные меры

Новый и регулярный характер встреч высокого искусства, агентов художественного рынка и социально разношерстной публики способствовал появлению независимого критического посредника. Последний высказывал экспертное мнение и/или комментировал для часто неподготовленного зрителя смысл произведений. Так возникла художественная критика в ее узком современном значении. Сообщения об академических выставках делались почти с самого их зарождения, но эти сообщения исходили от официальных структур и публиковались в печатных изданиях вроде «Меркюр де Франс» (Mercure de France). Такое положение вещей стало стремительно меняться, как только Салон начал функционировать на регулярной основе, то есть с 1737 года. Зарождение художественной критики традиционно отсчитывается с момента выхода брошюры памфлета «Размышления о некоторых из причин нынешнего состояния живописи во Франции» Этьена Лафона де Сент-Йенна (1688– 1771). Опубликованный в 1747 году как рецензия на предыдущий Салон, этот текст является самым ранним примером независимого от академии и любых других официальных структур публичного, критического и компетентного отклика на выставку современного искусства. Лафон обосновывал право на публичное высказывание мнения так: «Выставленная картина — это как книга в день ее публикации или как премьера спектакля в театре: все имеют право на собственное суждение». Именно фактор публичности во многом объясняет, почему за точку отсчета берется памфлет Лафона, а не, скажем, сейчас намного более известные и ценные в литературном и интеллектуальном отношении обзоры Салонов Дени Дидро (1713–1784). В отличие от памфлета Лафона «Салоны» Дидро, написанные с 1759 по 1781 год, оказались доступны для широкой публики уже только в следующем столетии. Изначально они публиковались в рукописном журнале «Литературная, философская и критическая корреспонденция» Фридриха Мельхиора Гримма (1723–1807) с очень ограниченным тиражом — 15–20 экземпляров — и привилегированным кругом европейских подписчиков. В их число входила, например, Екатерина II. Причем многие из них пребывали очень далеко от Парижа и не могли видеть того, о чем писал Дидро. Своевременный, публичный и компетентный памфлет Лафона о выставке, доступной для просмотра его читателям, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Публикация повлекла за собой отмену очередного Салона, преследование автора и цензурные меры, но это не остановило других, кто стал, пускай зачастую анонимно, высказывать свое мнение о последующих академических выставках. Так, уже к середине XVIII века сложились все те основные черты, которые свойственны художественной выставке и по сей день: публичная экспозиция произведений искусства, наличие каталога и художественная критика, действующая от имени экспертного сообщества и в интересах разнородной публики.

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