В Эрмитаже отреставрировали картины Гогена «Три таитянки на желтом фоне» и «Пейзаж с козами»

В Эрмитаже завершилась реставрация двух картин Поля Гогена — «Три таитянки на желтом фоне» и «Пейзаж с козами». Эти работы были написаны постимпрессионистом в островной период творчества с помощью экспериментальных материалов.

«Все картины Гогена так или иначе представляют собой проблему. И во многом эта проблема была заложена изначально, в момент их создания. Художник ставил перед собой задачу, используя масляную живопись, лишить ее масляного глянца. Его новаторские идеи приводили к тому, что он пренебрегал некоторыми техническими особенностями масляной живописи. Это сказывается практически на всех его работах, особенно позднего, таитянского периода. Гоген часто использовал „тощий“, тянущий грунт, который впитывал излишки масла, чтобы живопись приобретала матовый, сатиновый оттенок; с той же целью он и сами краски дополнительно разжижал скипидаром. Плюс влажный тропический климат, в некоторых случаях использование грубой мешковины вместо холстов, многомесячная транспортировка картин в рулонах — все это не способствовало хорошей сохранности живописи. И первые реставрации проводились в Париже прямо тогда же, по свежим красочным слоям», — комментировал реставратор Виктор Коробов изданию The Art Newspaper.

Сначала реставраторы тщательно изучили оригинальные материалы и в Лаборатории научной реставрации удалили старый лак и загрязнения, сохранив при этом восковой защитный слой. После укрепления структуры холстов была восстановлена прозрачность воска и восполнены утраченные фрагменты авторской живописи.

Реставрационные работы выполнили специалисты Лаборатории научной реставрации станковой живописи (заведующий Виктор Анатольевич Коробов) Отдела научной реставрации и консервации (заведующая Татьяна Александровна Баранова).

Технико-технологические исследования проведены в Лаборатории научной реставрации станковой живописи К. Б. Калининой, В.А. Коробовым, А.В. Цветковым, С.В. Хавриным.