Весь день — театр! В Театральном музее в восьмой раз пройдет ежегодный марафон — с моноспектаклем Евгения Анисимова, читками и непрерывными действами

Это восьмой сезон однодневного марафона, приуроченного в Международному дню театра. Ранее проект удостоился почетного диплома премии «Музейный олимп», а в 2019 году пошел в шорт-лист премии для молодых «Прорыв».
Ежегодную программу «Весь день — театр» откроет маршрут-перформанс «Магия театрального костюма» с экскурсоводом Юлией Журавлевой. При участии фантастических персонажей из постановок театра «Небесные бродяги» состоится путешествие по историческим эпохам и стилям, представленным в экспозиции музея.
Режиссер Дмитрий Хохлов представит спектакль-застолье «Праздник-Вахтангов». Перформативное действие соберет семь культовых персонажей из спектаклей Евгения Вахтангова. Роли воплотят Юрий Дементьев, Виктория Сычева, Екатерина Петрова, Дехиар Гусев и Арсений Абдуллаев.
Традиционно в программу фестиваля включена театрализованная читка — на этот раз в постановке режиссера Вероники Бевза можно познакомиться с книгой британского музыканта Стивена Иссерлиса «Почему Чайковский спрятался под диваном?». Представят малоизвестные истории о классических композиторах актеры Игорь Астапенко, Наталия Борисова, Валерия Жмуренко, Иван Капорин и Аделина Львова.
Увидеть закулисье МХТ времен Константина Станиславского можно в спектакле Софии Дымшиц «Из режиссерского дневника 1904-1905 гг.». Ироничная и жизненная постановка о нелегкой судьбе режиссера основа на реальных событиях 1905 года — репетиции пьесы малоизвестного драматурга Евгения Чирикова «Иван Мироныч».
Режиссер Евгений Анисимов представит моноспектакль «ПолКовник» — о человеке, который готов пойти на все ради почестей и наград. В соавторах — Игорь Устинович.
Евгений Анисимов
«Весь день — театр» завершится концертом-квартирником Никиты Виноградова «#стихивгитаре», а параллельно всей программе будет идти спектакль «Общее место» Варвары Сополевой — постоянной участницы «Хармс-елки» в Театральном музее. Это непрерывная постановка, к которой можно подключиться в любую минуту.
Однодневный фестиваль-марафон «Весь день — театр» пройдет 29 марта в Театральном музее на улице Зодчего России, 2А с 13:00 до 22:00. Подробности программы и билеты можно найти здесь.
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