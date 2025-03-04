Весь день — театр! В Театральном музее в восьмой раз пройдет ежегодный марафон — с моноспектаклем Евгения Анисимова, читками и непрерывными действами

Ежегодную программу «Весь день — театр» откроет маршрут-перформанс «Магия театрального костюма» с экскурсоводом Юлией Журавлевой. При участии фантастических персонажей из постановок театра «Небесные бродяги» состоится путешествие по историческим эпохам и стилям, представленным в экспозиции музея.

Режиссер Дмитрий Хохлов представит спектакль-застолье «Праздник-Вахтангов». Перформативное действие соберет семь культовых персонажей из спектаклей Евгения Вахтангова. Роли воплотят Юрий Дементьев, Виктория Сычева, Екатерина Петрова, Дехиар Гусев и Арсений Абдуллаев.

Традиционно в программу фестиваля включена театрализованная читка — на этот раз в постановке режиссера Вероники Бевза можно познакомиться с книгой британского музыканта Стивена Иссерлиса «Почему Чайковский спрятался под диваном?». Представят малоизвестные истории о классических композиторах актеры Игорь Астапенко, Наталия Борисова, Валерия Жмуренко, Иван Капорин и Аделина Львова.