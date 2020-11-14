Сознание без границ: зачем молодые художники из США создали сюрреалистический желтый лабиринт в пространстве «Севкабель порт»

Юлия училась мастерству у мамы Антона, которая в свою очередь многое переняла с отца Валерия Левенталя, которые много лет оформлял декорации для опер и балетов Большого театра. Вирко не боится сравнений своей живописи со звездами вроде Адриана Гени, которого год назад показывал Эрмитаж, но сама себя ни с кем не сравнивает и даже больше — не ищет вдохновения ни в современной визуальной культуре, ни в работах великих. Во время работы над «Твое сознание не знает границ» она намеренно устроила себе сенсорную депривацию в собственной мастерской — несколько месяцев занималась живописью, вынимая онирический материал из подсознания: на ее огромных хостах поезда сходят с рельс в сиреневой дымке, из лодок растут деревья, фламинго гуляют под присмотром полиции, а огромный айсберг плывет в малиновой воде. «В сюжетах моих работ всегда — смесь элементов. Смесь детских воспоминаний, вещей, которые я вижу, выходя из мастерской. Это похоже на то, как мозг работает во сне, когда перерабатывает информацию и смешивает ее, что и делает наши сны такими интересными и интригующими».

Возможность рисовать для Юлии — это возможность создать свою собственную реальность, поэтому она сознательно концентрируется на собственных образах, избегая «новостей извне», ее не волнует конъюнктура арт-рынка и установление «правильных знакомств». Художница старается работать каждый день и в этом видит основу своей практики. «Когда ты постоянно оглядываешься вокруг себя, это может запутать и сбить с толку. В такие моменты необходимо побыть в тишине, наедине с самим собой».