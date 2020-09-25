В сентябре музей современного искусства Эрарта отмечает свое десятилетие. В этом году на площадке пройдет 40 выставок российских и зарубежных авторов. Уже сейчас посетители могут увидеть два масштабных фотопроекта: кадры закулисья Victoria’s Secret Fashion Show и знаковые снимки The Beatles. Экспозиция будет обновляться каждые три месяца. В порграмме – маэстро Филип Трейси и кореец Хон Сонен. Чтобы ничего не пропустить, можно купить Абонемент, он же – пригласительный на встречи с художниками, скидочная карта в ресторане и пропуск без очереди.
Шляпы Филипа Трейси, The Beatles в объективе Бенсона и итальянские концепт-кары – какие проекты запускает Эрарта в юбилейный сезон
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Фото: Кертис Ллойд
Маэстро Филип Трейси
На выставке главного шляпника, работы которого уже показывали в Эрарте, можно будет найти хиты предыдущей экспозиции, объекты, впервые представленные в России, и новинки дизайнера.
С 20 ноября 2020 до 10 января 2021
Хон Сонен. Отсюда и в вечность
Корейский художник работает с лентикулярной печатью (помните, советские переливающиеся календари?). Однако техника автора несравнимо совершенней: иллюзия глубины возникает за счет многослойности изображения и, подобно черной дыре, втягивает зрителя в пространственную воронку.
До 29 ноября
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Фото: Рассел Джеймс
Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria’s Secret Fashion Show
Избранные снимки австралийского фотографа, который более 10 лет беспрепятственно проникал за кулисы масштабного модного показа — Victoria’s Secret Fashion Show.
До 8 ноября
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«Битва подушками». 3 часа ночи. Отель George V. Париж. 1964. Фото: Гарри Бенсон
Гарри Бенсон. The Beatles и не только
Шотландский фотограф снимал всех президентов США – от Дуайта Эйзенхауэра до Дональда Трампа, работал с Майклом Джексоном, Энди Уорхолом и другими мировыми звездами. Его репортажи первыми публиковали Life, Vanity Fair, People, TIME и The New Yorker. В Эрарте покажут снимки группы The Beatles с 1964 по 1966 год.
До 22 ноября
Андреас Ваннештедт. Трехмерные анимации
Шведский художник сотрудничал с Adidas, IKEA, Google, Coca-Cola и Omega. В Эрарте можно будет увидеть умиротворяющие трехмерные анимации. Осторожно: визуальные образы вызывают ощущения, близкие к феномену ASMR — труднообъяснимое удовольствие.
До 10 января 2021
Concept Cars: La Grande Bellezza
Под занавес года музей покажет выставку концепт-каров, созданных легендарным автомобильным ателье Нуччо Бертоне для Alfa Romeo, Cadillac, Chevrolet и Porsche. Посетители увидят воплощение революционных идей в дизайне и технологиях на примере концептов.
С 11 декабря
Билет и Абонемент
Пройти на выставки Эрарты можно по Билету или Абонементу. Стоимость Билета — 800 рублей: он дает возможность бесплатно возвращаться в Эрарту в течение года. Среди привилегий Абонемента – неограниченное число посещений музея и всех временных выставок, приглашения на вернисажи и встречи с художниками на 2 лица, 2 сеанса в U-Space, скидка 20% на проход в музей без очереди для друзей, а также скидка 10% в ресторане Erarta, кафе и в магазинах музея.
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