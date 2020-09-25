Шляпы Филипа Трейси, The Beatles в объективе Бенсона и итальянские концепт-кары – какие проекты запускает Эрарта в юбилейный сезон

В сентябре музей современного искусства Эрарта отмечает свое десятилетие. В этом году на площадке пройдет 40 выставок российских и зарубежных авторов. Уже сейчас посетители могут увидеть два масштабных фотопроекта: кадры закулисья Victoria’s Secret Fashion Show и знаковые снимки The Beatles. Экспозиция будет обновляться каждые три месяца. В порграмме – маэстро Филип Трейси и кореец Хон Сонен. Чтобы ничего не пропустить, можно купить Абонемент, он же – пригласительный на встречи с художниками, скидочная карта в ресторане и пропуск без очереди.