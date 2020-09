Шляпы Филипа Трейси, The Beatles в объективе Бенсона и итальянские концепт-кары – какие проекты запускает Эрарта в юбилейный сезон

Гарри Бенсон. The Beatles и не только

Шотландский фотограф снимал всех президентов США – от Дуайта Эйзенхауэра до Дональда Трампа, работал с Майклом Джексоном, Энди Уорхолом и другими мировыми звездами. Его репортажи первыми публиковали Life, Vanity Fair, People, TIME и The New Yorker. В Эрарте покажут снимки группы The Beatles с 1964 по 1966 год.

До 22 ноября