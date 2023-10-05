Сентябрь 2023-го стал самым жарким в истории! Чего ждать от октября и ноября? Будем ли мокнуть под дождем в Новый год?

Сентябрь 2023-го оказался аномально теплым. Чего ждать от остальной осени?

Прямо сейчас идет активизация циклонов, которые будут приходить в город в ближайшие дни: 7 и 12 октября. Это уже настоящие штормовые циклоны, которые приносят с собой много дождя и ветра. Они же несут с собой похолодание, что создает перспективы для первого снега. Конечно, речь об образовании снежного покрова не идет, но первые снежинки могут быть заметны уже 7–9 числа.

Циклоны будут приходить в город и дальше, но при этом некоторые из них принесут и очень теплые воздушные массы, так что температура даже до +15 градусов в городе еще будет наблюдаться, а потом ей на смену будут приходить новые похолодания. Такие перепады для нас вполне закономерны и будут наблюдаться как в октябре, так и в ноябре.

В целом наш прогноз, составленный на октябрь, говорит, что месяц будет все еще немножко теплее нормы — в среднем на 1–1,5 градуса. В ноябре температура, вероятно, тоже будет чуть-чуть выше нормы, но уже ближе к ней. А это значит, что в этом месяце вполне возможен переход ниже 0 градусов. То есть мы окажемся в нормальном для нашего климата предзимье с частым мокрым снегом, даже образованием временного снежного покрова.

Но поскольку средняя температура ожидается все же самую малость выше нормы, то и в ноябре, конечно, будут циклоны и антициклоны, которые время от времени будут приносить резкие потепления. Однако точно такие события сейчас нельзя предсказать. Единственное, осадков, вероятно, будет все же много. У нас в регионе с апреля по август был очень засушливый период, и сейчас, скорее всего, пойдет компенсация. Так что остаток осени навряд ли будет очень теплым, не стоит ждать, что за «калифорнийским» сентябрем последуют такие же октябрь и ноябрь.