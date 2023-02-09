Экопункты для опасных отходов откроют в каждом районе Петербурга до конца 2023 года

Петербург стал одним из первых российских городов, где начали внедрять систему приема опасных отходов (с 2010 года). Сейчас в нее входят 10 экопунктов и 480 экотерминалов. Еженедельно по графику курсируют два экомобиля. Все адреса и расписание маршрутов можно узнать на Экологическом портале Петербурга.

В экотерминалах принимают батарейки и компактные ртутные лампы. Их расположили в местах с высокой проходимостью — в магазинах, торговых центрах, офисах «Петроэлектросбыта», в МФЦ, на автозаправках. В экопункты можно принести больше видов опасных отходов: ртутные лампы любых габаритов, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности, сломанную бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, автомобильные покрышки.

Только за 2022 год петербуржцы сдали более 170 тонн опасных отходов. Больше всего в точки сбора приносят батарейки и аккумуляторы (34%), а также покрышки (28%). Кроме того, за год сдали почти 4,5 тонны просроченных лекарств.

Ранее стало известно, что в Петербурге будет больше 7 000 площадок для раздельного сбора мусора к концу февраля 2023 года. В городе уже было 6 500 площадок, а за месяц новые контейнеры появятся в Выборгском районе, а до конца февраля в Приморском районе добавят более чем 500 мест. За прошедший год количество мест для сбора перерабатываемого мусора выросло на 50%.