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Экология

В Петербурге насчитают больше 7 000 площадок для раздельного сбора мусора к концу февраля

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С начала года в городе уже было 6 500 площадок, а за месяц новые контейнеры появятся в Выборгском районе, а до конца февраля в Приморском районе добавят более чем 500 мест. За прошедший год количество мест для сбора перерабатываемого мусора выросло на 50%.

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«Эти меры способствуют развитию качественной системы раздельного накопления отходов в Петербурге. Также мы продолжаем создавать инфраструктуру для переработки отходов. В декабре состоялся технический пуск высокотехнологичного сортировочного комплекса «Волхонка». В Петербурге и в Ленинградской области мы намерены создать еще четыре современных комплекса», — сказал Александр Беглов.

В Приморском и частично в Московском районах используется двухпоточная система раздельного накопления отходов. Там мусор, который можно переработать, собирают в один общий синий контейнер, а уже после сортируется. В Калининском, Красногвардейском, Невском и Пушкинском районах другая система. Там для отходов есть несколько контейнеров: желтые предназначены для пластиковых и металлических отходов, а также картонной упаковки от напитков, синие — для макулатуры, черные — для стекла.

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