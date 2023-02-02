В Петербурге насчитают больше 7 000 площадок для раздельного сбора мусора к концу февраля

«Эти меры способствуют развитию качественной системы раздельного накопления отходов в Петербурге. Также мы продолжаем создавать инфраструктуру для переработки отходов. В декабре состоялся технический пуск высокотехнологичного сортировочного комплекса «Волхонка». В Петербурге и в Ленинградской области мы намерены создать еще четыре современных комплекса», — сказал Александр Беглов.

В Приморском и частично в Московском районах используется двухпоточная система раздельного накопления отходов. Там мусор, который можно переработать, собирают в один общий синий контейнер, а уже после сортируется. В Калининском, Красногвардейском, Невском и Пушкинском районах другая система. Там для отходов есть несколько контейнеров: желтые предназначены для пластиковых и металлических отходов, а также картонной упаковки от напитков, синие — для макулатуры, черные — для стекла.