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В Петербурге создадут заказник «Левашовский». Это будет самая большая особо охраняемая природная территория города

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Заказник появится на границе Выборгского и Курортного районов города. И занимать он будет порядка 2 700 гектаров, рассказал губернатор Александр Беглов.

Shutterstock.com

«Это будет самая большая из наших особо охраняемых природных территорий — порядка 2 700 гектаров. В новой заповедной зоне сохранились уникальные исторические ландшафты. Ученые насчитали здесь более 17 «краснокнижных» растений и животных», — сообщил Беглов.

В «Левашовском» установят режим особой охраны: там запретят все виды деятельности, способные нанести вред окружающей среде. Градоначальник уточнил, что это продолжение работы по созданию новых заповедников и обустройству существующих. Так, на территориях «Комаровский берег», «Дудергофские высоты», «Западный Котлин» появились экотропы. А на «Северном побережье Невской губы» есть детский маршрут.

Напомним, еще в сентябре Смольный готовил проект постановления о создании природного заказника «Левашовский». Там собирались запретить возводить постройки, мусорить и выгуливать собак.

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