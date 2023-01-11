В Петербурге создадут заказник «Левашовский». Это будет самая большая особо охраняемая природная территория города

«Это будет самая большая из наших особо охраняемых природных территорий — порядка 2 700 гектаров. В новой заповедной зоне сохранились уникальные исторические ландшафты. Ученые насчитали здесь более 17 «краснокнижных» растений и животных», — сообщил Беглов.

В «Левашовском» установят режим особой охраны: там запретят все виды деятельности, способные нанести вред окружающей среде. Градоначальник уточнил, что это продолжение работы по созданию новых заповедников и обустройству существующих. Так, на территориях «Комаровский берег», «Дудергофские высоты», «Западный Котлин» появились экотропы. А на «Северном побережье Невской губы» есть детский маршрут.

Напомним, еще в сентябре Смольный готовил проект постановления о создании природного заказника «Левашовский». Там собирались запретить возводить постройки, мусорить и выгуливать собак.