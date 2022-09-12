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Смольный запретит выгуливать собак и мусорить в природном заказнике «Левашовский» на севере Петербурга

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Смольный подготовил проект постановления о создании природного заказника «Левашовский». Там запретят возводить постройки, мусорить и выгуливать собак.

Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», заказник будет занимать часть Выборгского и Курортного районов. Он разместиться на 27 млн квадратных метров и будет состоять из пяти участков: «Западный», «Центральный», «Северо-восточный», «Восточный» и «Юго-восточный».

Главная цель создания заказника — «сохранение и восстановление крупного массива хвойных, смешанных и лиственных лесов, а также различных типов болот и редких водно-ледниковых форм рельефа, а также создание условий для экологического образования и просвещения».

«Лесная растительность занимает более 80% площади ООПТ, представлена сосновыми, еловыми, березовыми, осиновыми, сероольховыми и черноольховыми лесами. Сохранились участки старовозрастных еловых и мелколиственно-еловых лесов и одно из самых крупных в городе насаждений лиственницы сибирской. Вдоль берегов реки Черной распространены ивняки и высокотравные луга. Около 13% площади занимают верховые, переходные и низинные болота, в том числе ненарушенные и малонарушенные. Лесные и болотные сообщества, Глухое озеро являются местами произрастания (обитания) редких видов растений, птиц и млекопитающих», — говорится в проекте.

В постановлении Смольного сказано, что самыми ценными объектами называются старовозрастные еловые леса, хвойные и лиственные, слабонарушенные верховые и переходные болота, а также Новоселковская гряда — редкая для Петербурга форма водно-ледникового рельефа — и Глухое озеро с краснокнижными растениями: полушник щетинистый и лобелия Дортмана.

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