Недавно на Дворцовой площади установили ель, но все же пока праздничного настроения нет (а так хочется!). «Собака.ru» подготовила подборку идей с примерами, как украсить квартиру к Новому году осознанно и без лишнего мусора. Главное правило в этой авантюре — ничего одноразового и бесполезного!
Новогодние игрушки
Forest toys от Recycle Object, 1 000 рублей
Елочные игрушки от «Простых вещей», от 150 до 700 рублей
Шар из переработанного стекла Glass Knight, 600 рублей
Фигурка «Елочка» от проекта «Крышечки доброты», 400 рублей
Новогодняя игрушка «Олень» от «Круга жизни», 360 зеленых баллов
Подвеска-шар валяная «Заяц», 600 рублей
Откажитесь от всего одноразового, а то, что есть, используйте как можно дольше! Все новогодние украшения — трудноперерабатываемые отходы. Конфетти и мишуру делают из пластика. Он впоследствии превращается в микропластик и не разлагается сотни лет (о его вреде мы писали здесь). Популярные елочные игрушки, как правило, изготавливают из полистирола. Это перерабатываемый материал, но он токсичен при нагревании и для его утилизации необходимы специальные условия (в России мало кто этим занимается). Для поднятия настроения есть более практичный и экологичный вариант — игрушки из переработанного пластика Recycle Object или от проекта «Крышечки доброты». Изделия прослужат долго, а если дизайн надоест, можно отнести их на своп или отдать в шеринговых группах. Элегантный, но более хрупкий вариант — шары из переработанного стекла.
Будут греть душу дубовые елочные украшения от инклюзивных мастерских «Простые вещи». Предметы выполненные столярами с любовью по эскизам художников. Коньки, варежки, снежинки, летающие тарелки и олени — берем все! Или валяная игрушка от «Легко-Легко». Купив ее, поможете подопечным благотворительного фонда AdVita.
Милой и экологичной альтернативой могут стать игрушки ручной работы из переработанной бумаги от «Круга жизни». Есть в виде оленей, елок, звезд, кроликов и сердец. Их можно получить за специальные баллы, которые начисляют за сдачу макулатуры, ПЭТ-бутылок.
Гирлянды
Гирлянда «Праздник» от «Простых вещей», 1200 рублей.
Гирлянда «Тихун» от фонда «Антон тут рядом», 650 рублей
Флажки текстильные «Легко-Легко, 530 рублей
Гирлянды можно сделать своими руками, например, из пряников, печенья или сушенных апельсинов (вот здесь есть инструкция). Да, такой декор долго не проживет, но зато с каким удовольствием его можно утилизировать! Есть классные украшения из натуральных материалов, которые порадуют не один праздник: тканевые минималистичные от инклюзивных мастерских «Простые вещи» и «Легко-Легко» и забавные от фонда «Антон тут рядом». Приобретая эти предметы, вы помогаете социально значимым проектам быть наплаву и поддерживать других.
Ель
Купленная на базаре живая ель — мимолетное удовольствие. Отчасти оправдать его можно, сдав опилки волонтерам центра «Велес» или поучаствовав в акции «Елки, палки и щепа». А лучше и вовсе отказаться от покупки, а на эти деньги приобрести сертификат на личную или удаленную посадку дерева у «Подари дерево».
Искусственную альтернативу делают из металла, пластика и часто используют и ПВХ (полихлорвинил, разновидность пластика, в состав которого входят токсичные вещества), поэтому ее невозможно переработать. Покупать новое не стоит, но если в доме есть ненатурально дерево, используйте его как можно дольше. По данным Greenpeace, за 20 лет оно окупит свой экологический след.
Более экологичный вариант — заменить ель на другое (не менее прекрасное!) растение — араукарию комнатную. Его можно приобрести в Plants For Friends. Или смастерить новогоднюю композицию из веток, собранных в ближайшем парке, или подручных материалов. В сети многие проявляли свою креативность, так что вариантов море. Один из самых простых — дерево из стремянки, украшенное старыми новогодними игрушками и гирляндами. Если настроения для творчества нет, приобретите небольшую дизайнерскую елку из переработанного стекла.
Посуда
Блюдо из винной бутылки Glass Knight, 1000 рублей
Шот Ice от Glass knight, 800 рублей
Винные бокалы с графином Glass knight, 7000 рублей
Чаша кокосовая (боул) Zeero, 490 рублей
Стаканы из винных бутылок Polbutylki, 430 рублей
Шоты, винные бокалы с графином, блюда из переработанного стекла — оригинальный и экологичный вариант украшения стола. А стаканы из винных бутылок Polbutylki — вообще достойны отдельного внимания! Изделия можно мыть в посудомоечной машине, греть в микроволновке. Если надоест дизайн, можно отдать в шеринговых группах, а при появлении сколов — сдать на переработку. Поклонникам летнего сезона может понравиться боул из скорлупы кокосового ореха — подойдет под любые холодные и теплые блюда на новогоднем столе.
Свечи
Соевые свечи — экологически чистая альтернатива парафиновым свечам. При горении не увеличивают уровень СO2 в воздухе и служат дольше, чем парафиновые. В «No plastic — its fantastic» есть такие в стакане из-под винной бутылки с шелковыми и деревянными фитилями, украшенные иллюстрацией от художника Турбена. Материал не тестируют на животных.
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