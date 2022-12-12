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Экология

Араукария вместо елки и шары из переработанного стекла: как украсить дом осознанно и экологично к Новому году?

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Недавно на Дворцовой площади установили ель, но все же пока праздничного настроения нет (а так хочется!). «Собака.ru» подготовила подборку идей с примерами, как украсить квартиру к Новому году осознанно и без лишнего мусора. Главное правило в этой авантюре — ничего одноразового и бесполезного!

Новогодние игрушки 

Архивы пресс-служб

Forest toys от Recycle Object, 1 000 рублей

Архивы пресс-служб

Елочные игрушки от «Простых вещей», от 150 до 700 рублей

 

Архивы пресс-служб

Шар из переработанного стекла Glass Knight, 600 рублей

Архивы пресс-служб

Фигурка «Елочка» от проекта «Крышечки доброты», 400 рублей

Архивы пресс-служб

Новогодняя игрушка «Олень» от «Круга жизни», 360 зеленых баллов

Архивы пресс-служб

Подвеска-шар валяная «Заяц», 600 рублей

Откажитесь от всего одноразового, а то, что есть, используйте как можно дольше! Все новогодние украшения — трудноперерабатываемые отходы. Конфетти и мишуру делают из пластика. Он впоследствии превращается в микропластик и не разлагается сотни лет (о его вреде мы писали здесь). Популярные елочные игрушки, как правило, изготавливают из полистирола. Это перерабатываемый материал, но он токсичен при нагревании и для его утилизации необходимы специальные условия (в России мало кто этим занимается). Для поднятия настроения есть более практичный и экологичный вариант — игрушки из переработанного пластика Recycle Object или от проекта «Крышечки доброты». Изделия прослужат долго, а если дизайн надоест, можно отнести их на своп или отдать в шеринговых группах. Элегантный, но более хрупкий вариант — шары из переработанного стекла. 

Будут греть душу дубовые елочные украшения от инклюзивных мастерских «Простые вещи». Предметы выполненные столярами с любовью по эскизам художников. Коньки, варежки, снежинки, летающие тарелки и олени — берем все! Или валяная игрушка от «Легко-Легко». Купив ее, поможете подопечным благотворительного фонда AdVita.

Милой и экологичной альтернативой могут стать игрушки ручной работы из переработанной бумаги от «Круга жизни». Есть в виде оленей, елок, звезд, кроликов и сердец. Их можно получить за специальные баллы, которые начисляют за сдачу макулатуры, ПЭТ-бутылок. 

Гирлянды

Архивы пресс-служб

Гирлянда «Праздник» от «Простых вещей», 1200 рублей.

Архивы пресс-служб

Гирлянда «Тихун» от фонда «Антон тут рядом», 650 рублей

Архивы пресс-служб

Флажки текстильные «Легко-Легко, 530 рублей

Гирлянды можно сделать своими руками, например, из пряников, печенья или сушенных апельсинов (вот здесь есть инструкция). Да, такой декор долго не проживет, но зато с каким удовольствием его можно утилизировать! Есть классные украшения из натуральных материалов, которые порадуют не один праздник: тканевые минималистичные от инклюзивных мастерских «Простые вещи» и «Легко-Легко» и забавные от фонда «Антон тут рядом». Приобретая эти предметы, вы помогаете социально значимым проектам быть наплаву и поддерживать других. 

Ель

Архивы пресс-служб

Декоративная елка от Glass knight, 2000 рублей

Купленная на базаре живая ель — мимолетное удовольствие. Отчасти оправдать его можно, сдав опилки волонтерам центра «Велес» или поучаствовав в акции «Елки, палки и щепа». А лучше и вовсе отказаться от покупки, а на эти деньги приобрести сертификат на личную или удаленную посадку дерева у «Подари дерево».

Искусственную альтернативу делают из металла, пластика и часто используют и ПВХ (полихлорвинил, разновидность пластика, в состав которого входят токсичные вещества), поэтому ее невозможно переработать. Покупать новое не стоит, но если в доме есть ненатурально дерево, используйте его как можно дольше. По данным Greenpeace, за 20 лет оно окупит свой экологический след.

Более экологичный вариант — заменить ель на другое (не менее прекрасное!) растение — араукарию комнатную. Его можно приобрести в Plants For Friends. Или смастерить новогоднюю композицию из веток, собранных в ближайшем парке, или подручных материалов. В сети многие проявляли свою креативность, так что вариантов море. Один из самых простых — дерево из стремянки, украшенное старыми новогодними игрушками и гирляндами. Если настроения для творчества нет, приобретите небольшую дизайнерскую елку из переработанного стекла. 

Посуда

Архивы пресс-служб

Блюдо из винной бутылки Glass Knight, 1000 рублей

Архивы пресс-служб

Шот Ice от Glass knight, 800 рублей

Архивы пресс-служб

Винные бокалы с графином Glass knight, 7000 рублей

Архивы пресс-служб

Чаша кокосовая (боул) Zeero, 490 рублей

Архивы пресс-служб

Стаканы из винных бутылок Polbutylki, 430 рублей

Шоты, винные бокалы с графиномблюда из переработанного стекла — оригинальный и экологичный вариант украшения стола. А стаканы из винных бутылок Polbutylki — вообще достойны отдельного внимания! Изделия можно мыть в посудомоечной машине, греть в микроволновке. Если надоест дизайн, можно отдать в шеринговых группах, а при появлении сколов — сдать на переработку. Поклонникам летнего сезона может понравиться боул из скорлупы кокосового ореха — подойдет под любые холодные и теплые блюда на новогоднем столе. 

Свечи

Архивы пресс-служб

Соевая свеча в стакане из винной бутылки, 1600 рублей

Соевые свечи — экологически чистая альтернатива парафиновым свечам. При горении не увеличивают уровень СO2 в воздухе и служат дольше, чем парафиновые. В «No plastic — its fantastic» есть такие в стакане из-под винной бутылки с шелковыми и деревянными фитилями, украшенные иллюстрацией от художника Турбена. Материал не тестируют на животных. 

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