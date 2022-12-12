Откажитесь от всего одноразового, а то, что есть, используйте как можно дольше! Все новогодние украшения — трудноперерабатываемые отходы. Конфетти и мишуру делают из пластика. Он впоследствии превращается в микропластик и не разлагается сотни лет (о его вреде мы писали здесь). Популярные елочные игрушки, как правило, изготавливают из полистирола. Это перерабатываемый материал, но он токсичен при нагревании и для его утилизации необходимы специальные условия (в России мало кто этим занимается). Для поднятия настроения есть более практичный и экологичный вариант — игрушки из переработанного пластика Recycle Object или от проекта «Крышечки доброты». Изделия прослужат долго, а если дизайн надоест, можно отнести их на своп или отдать в шеринговых группах. Элегантный, но более хрупкий вариант — шары из переработанного стекла.

Будут греть душу дубовые елочные украшения от инклюзивных мастерских «Простые вещи». Предметы выполненные столярами с любовью по эскизам художников. Коньки, варежки, снежинки, летающие тарелки и олени — берем все! Или валяная игрушка от «Легко-Легко». Купив ее, поможете подопечным благотворительного фонда AdVita.

Милой и экологичной альтернативой могут стать игрушки ручной работы из переработанной бумаги от «Круга жизни». Есть в виде оленей, елок, звезд, кроликов и сердец. Их можно получить за специальные баллы, которые начисляют за сдачу макулатуры, ПЭТ-бутылок.