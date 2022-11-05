Greenpeace создаст сервис, который поможет людям жить экологичнее

Создатели планируют добавить места, где можно что-то купить, арендовать, починить или взять бесплатно и при этом сохранить природу и не создать отходы. Среди них: ремонтные мастерские, магазины и точки, в которых продают товары без упаковки, в свой контейнер на розлив и на развес, антикварные магазины, секонд-хенды, кафе, где наливают напитки в свою кружку, питьевые фонтанчики и многое другое!

Каждый сможет поучаствовать в создании проекта. Для этого нужно заполнить форму на сайте проекта. Сотрудники организации проверят точку, которую указали участники инициативы, и внесут ее на карту. Данные принимаются до 30 ноября.



Под Петербургом появится комплекс по переработке отходов за 1 млрд рублей. Экопромышленный парк должен появиться в Гатчинском районе Ленобласти. Он будет специализироваться на утилизации промышленных и сельскохозяйственных отходов.