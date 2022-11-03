Под Петербургом появится комплекс по переработке отходов за 1 млрд рублей

На реализацию проекта выделят около 1 млрд рублей через ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Как пишет «Коммерсантъ СПб», экопромышленный парк будет занимать 8,5 га, однако пока нет информации, где конкретно его расположат. Туда будут свозить отходы из Петербурга, Ленобласти, Карелии, Новгородской и Псковской областей.

Планируется, что на площадке разместят сразу несколько резидентов, которым планируется оказать поддержку через выкуп облигационного займа. В частности, рассматривается возможность компенсирования или софинансирования до 95% затрат.

Ожидается, что парк будет утилизировать до 400 тысяч тонн отходов ежегодно. По предварительным планам, парк должен заработать уже в 2024 году. «Российский экологический оператор» оценивает, что предприятия принесут до 2024 года 5 млрд рублей инвестиций.