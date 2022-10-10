Исследование: в России климат становится теплее в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом

Вывод о том, что в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом, сделан на основании исследования Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России. Причем, как отмечает руководитель ведомства Игорь Шумаков, каждое десятилетие теплее предыдущего. «Наиболее быстрыми темпами растет температура северной полярной области нашей страны, особенно в последние десятилетия. Сокращается площадь морского льда в Арктике, деградирует многолетняя мерзлота, которая занимает две трети территории нашей страны», — приводит «Интерфакс» его слова.

Теплосодержание океана в 2018-2022 годах было выше, чем в любой другой пятилетний период, особо сильный рост его потепления отмечен в последние 20 лет. Согласно прогнозам, среднегодовая глобальная приземная температура для каждого года между 2022 и 2026 годами будет выше доиндустриальных уровней 1850-1900-х годов на 1,1-1,7 градуса. «Вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти лет будет теплее, чем самый теплый в истории 2016 год, и что средняя температура в 2022-2026 годах будет выше, чем в последние пять лет, превышает 90%», — отметил Шумаков.

В числе мер, которые очевиднее всего принять, глава Росгидромета назвал существенное расширение государственной системы климатического и экологического мониторинга и прогнозирования. В планах ведомства расширить фоновый мониторинг многолетней мерзлоты, адаптировать гидрологическую наблюдательную сеть, развивать систему интегрированного городского экологического и климатического обслуживания.