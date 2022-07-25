Эксперты оценили вероятность затопления Петербурга в ближайшие десятилетия

«Изменения климата все же очень инерционны… Что касается роста уровня моря, то… я думаю, что этого не случится к середине века точно… Пока что больше, чем на метр в ближайшие десятилетия и даже к концу века рост уровня моря не ожидается», — сказала ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Елена Акентьева.

И.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский считает, что для того, чтобы уровень Мирового океана из-за глобального потепления повысился более чем на 1 метр, скорость такого роста должна возрасти в 10 раз.

«По экстремальным оценкам, в середине следующего века в 2150 году уровень Мирового океана может подняться до 2,5 м. Но это самые экстремальные оценки, так что к 2050 году никаких экстремальных голливудских сценариев нас точно не ожидает», — отметил Павловский.

Напомним, сцена из фильма «Не смотрите наверх» повторилась в реальной жизни (нет, не та, в которой метеорит разрушает всю землю). В реальном мире ученый не смог убедить телеведущих о глобальных последствиях аномальной жары, которая сейчас накрыла почти всю Европу.