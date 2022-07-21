«Не смотрите наверх» в реальности: синоптику не поверили, что Европу ждет аномальная жара

В середине июля в эфире новостной программы британского канала GBN вышло интервью с метеорологом Джоной Хаммондом. Ведущие разговаривали с экспертом по поводу аномальной для Великобритании жары.

Одна из ведущих заметила, что Хаммонд во время записи интервью находится на улице и «наслаждается солнечным светом». «Не так уж и жарко, не так ли?», — спросила она. На это Хаммонд иронично назвал погоду «чудесной», но затем сменил тон и предрек жару в +40 градусов.

«Если серьезно, то нет, друзья. К началу следующей недели температура может достигнуть 40 градусов тепла. Я думаю, что будут сотни, если не тысячи смертей к началу следующей недели. Графики, с которыми я ознакомился, пугают. Все мы любим хорошую погоду, но это не будет хорошей погодой. Несколько дней, вероятно, будет смертоносная погода. Жара будет недолгой, но жестокой», — сообщил Джон Хаммонд.

После этого ведущая перебила Хаммонда: «Джон, я хочу, чтобы мы были довольны такой погодой. Не знаю, что такого случилось с метеорологами, что сделало вас такими фаталистами и предвестниками смерти».

Ведущая также спросила у эксперта: «Разве у нас не всегда [летом] бывает жарко? Разве летом 1976 года не было так же жарко, как сейчас?».

На это замечание Хаммонд уточнил, что теперь температура воздуха ставит рекорды все чаще и чаще.

«Я думаю, что мы не должны быть так беззаботны. Многие умрут в начале следующей недели из-за жары: 40 градусов — это та температура, с которой эта страна может не справиться. Если вы работодатель, то я бы на вашем месте был обеспокоен тем, смогут ли ваши сотрудники безопасно добраться до работы в начале следующей недели. А если вам нужно будет работать, то стоит задуматься, как вы доберетесь до работы и стоит ли вам вообще быть на рабочем месте», добавил метеоролог.

Уже через неделю на это интервью обратили внимание в твиттере. Пользователи сравнили его со сценой из фильма Netflix «Не смотрите наверх» (Don't Look Up), в которой двое астрономов (Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо) пытаются в эфире новостной телепрограммы убедить телеведущих и зрителей о грядущем апокалипсисе.