В Петербурге открывается экоцентр «Собиратор». Как он будет работать?

«Собиратор» — это компания, которая помогает людям и организациям стать экологичнее. Ее участники — эксперты в теме раздельного сбора, переработки и экологичного образа жизни. Это сообщество экоосознанных людей, которое верит в то, что «все жители Земли могут такими стать».

«Для этого Собиратор создает инфополе с экознаниями для каждого человека и организаций. Мы комплексно подходим к экологическим проблемам: меняем культуру потребления жителей, влияем на создание грамотной инфраструктуры раздельного сбора, сотрудничаем с компаниями и даем рекомендации для законодательных органов», — отмечают члены сообщества.

Что можно принести в «Собиратор»?

Бумагу, газеты, журналы

Картон

Книги

Упаковки от яиц, пульперкартон

Чеки без скреп

Чистые упаковки Тетрапак и бутылочный Пэт

Крышечки

Пленку РР

Пакеты LDPE

Твердый 2, 4 и РР

Чистые алюминиевые и жестяные банки

Провода

Старые свечи, воск в любом виде

Фольгу без пластиковых составляющих

Одежду и обувь в хорошем состоянии

Настольные игры

Цветы и растения

«Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, мы в «Собираторе» хотим продолжать свою работу: быть полезными вам и оставаться на связи. Поэтому будем очень благодарны вам за поддержку — своп будет проходить за пожертвование», — отмечают в сообществе.

Петербургский экоцентр «Собиратор» займет помещения на Заставской улице, 33 литера «П». Открытие пройдет 2 апреля, начало в 12:00.