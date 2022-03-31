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В Петербурге открывается экоцентр «Собиратор». Как он будет работать?

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В Петербурге открывается экоцентр сообщества экоосознанных людей «Собиратор». В честь запуска пространства будет организован «зеленый своп», букшеринг, секонд-хэнд и пункты сбора вторсырья.

Shutterstock.com

«Собиратор» — это компания, которая помогает людям и организациям стать экологичнее. Ее участники — эксперты в теме раздельного сбора, переработки и экологичного образа жизни. Это сообщество экоосознанных людей, которое верит в то, что «все жители Земли могут такими стать».

«Для этого Собиратор создает инфополе с экознаниями для каждого человека и организаций. Мы комплексно подходим к экологическим проблемам: меняем культуру потребления жителей, влияем на создание грамотной инфраструктуры раздельного сбора, сотрудничаем с компаниями и даем рекомендации для законодательных органов», — отмечают члены сообщества.

Что можно принести в «Собиратор»?

  • Бумагу, газеты, журналы
  • Картон
  • Книги
  • Упаковки от яиц, пульперкартон
  • Чеки без скреп
  • Чистые упаковки Тетрапак и бутылочный Пэт
  • Крышечки
  • Пленку РР
  • Пакеты LDPE
  • Твердый 2, 4 и РР
  • Чистые алюминиевые и жестяные банки
  • Провода
  • Старые свечи, воск в любом виде
  • Фольгу без пластиковых составляющих
  • Одежду и обувь в хорошем состоянии
  • Настольные игры
  • Цветы и растения

«Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, мы в «Собираторе» хотим продолжать свою работу: быть полезными вам и оставаться на связи. Поэтому будем очень благодарны вам за поддержку — своп будет проходить за пожертвование», — отмечают в сообществе.

Петербургский экоцентр «Собиратор» займет помещения на Заставской улице, 33 литера «П». Открытие пройдет 2 апреля, начало в 12:00.

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