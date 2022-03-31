В Петербурге открывается экоцентр «Собиратор». Как он будет работать?

В Петербурге открывается экоцентр сообщества экоосознанных людей «Собиратор». В честь запуска пространства будет организован «зеленый своп», букшеринг, секонд-хэнд и пункты сбора вторсырья.
«Собиратор» — это компания, которая помогает людям и организациям стать экологичнее. Ее участники — эксперты в теме раздельного сбора, переработки и экологичного образа жизни. Это сообщество экоосознанных людей, которое верит в то, что «все жители Земли могут такими стать».
«Для этого Собиратор создает инфополе с экознаниями для каждого человека и организаций. Мы комплексно подходим к экологическим проблемам: меняем культуру потребления жителей, влияем на создание грамотной инфраструктуры раздельного сбора, сотрудничаем с компаниями и даем рекомендации для законодательных органов», — отмечают члены сообщества.
Что можно принести в «Собиратор»?
- Бумагу, газеты, журналы
- Картон
- Книги
- Упаковки от яиц, пульперкартон
- Чеки без скреп
- Чистые упаковки Тетрапак и бутылочный Пэт
- Крышечки
- Пленку РР
- Пакеты LDPE
- Твердый 2, 4 и РР
- Чистые алюминиевые и жестяные банки
- Провода
- Старые свечи, воск в любом виде
- Фольгу без пластиковых составляющих
- Одежду и обувь в хорошем состоянии
- Настольные игры
- Цветы и растения
«Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, мы в «Собираторе» хотим продолжать свою работу: быть полезными вам и оставаться на связи. Поэтому будем очень благодарны вам за поддержку — своп будет проходить за пожертвование», — отмечают в сообществе.
Петербургский экоцентр «Собиратор» займет помещения на Заставской улице, 33 литера «П». Открытие пройдет 2 апреля, начало в 12:00.
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