Ученые Тюменского государственного университета создали единую базу данных растений регионов России, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом пишет «Хайтек».
В России появилась единая база исчезающих растений для каждого региона
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Фото: Shutterstock
Эксперты впервые изучили влияние деятельности человека на редкие виды растений в масштабе всей России. Базу данных сделали на основе информации региональных Красных книг России. Она должна поспособствовать улучшению природоохранных мер для каждого региона страны. В общей сложности в базу вошли данные о 3 390 видах растений. Как отмечают специалисты, актуальная информация на данный момент есть только для 59 регионов.
Преимущество новой базы заключается в том, что она учитывает региональную специфику — в отличие от Красных книг, которые не содержат детальной информации по той или иной местности, а также основаны на разных подходах или вовсе устарели.
«Самыми сильными антропогенными факторами, оказывающими негативное влияние на редкие и исчезающие растения России, оказались разрушение среды обитания и изменение условий ее увлажнения, режим выпаса скота и урбанизация», — отметил Анатолий Хапугин, доцент Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ. Как выяснилось, наиболее серьезные для каждой территории антропогенные факторы определяются географическим положением региона.
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