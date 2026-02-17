Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Показываем концепцию ревитализации стадиона «Петровский» в двухуровневый парк

Команда STUDIO ROSTOVSKII сформулировала сценарий, который «сшивает» наследие, воду и городской спрос на «зеленые» зоны. Вместо точечной модернизации — двухуровневый «парк-подиум». Верхний уровень — зеленый амфитеатр-парк с маршрутами и видовыми точками, нижний — общественно-деловой слой с фудкортом, библиотекой, галереей и офисами, освещаемый естественным светом через крупные световые проемы-иллюминаторы.

Концепт представляет собой синтез природной среды и публичных функций, реализованный через систему вертикального зонирования территории. Основой решения стало создание двухуровневой структуры «парк-подиум». На верхнем уровне формируется зеленый амфитеатр — общественный парк с пешеходными маршрутами, игровыми площадками и видовыми перспективами на акваторию Невы. Проект архитектора Евгения Ростовского (STUDIO ROSTOVSKII) победила в номинации «Пространства будущего» премии ADD Awards 2026.

«Мы предложили простую экономику впечатлений — парк наверху и инфраструктуру внизу, чтобы объект работал круглый год, а не по датам соревнований юниоров», — комментирует свою работу архитектор Евгений Ростовский (STUDIO ROSTOVSKII).

Автор предложил сделать ревитализацию игрового поля, где размещается парк, а под ним — многофункциональный кластер с фудкортом, библиотекой, галереей и офисами. Подсвечивается нижний уровень естественным светом через 7-метровые иллюминаторы. Деревья «проваливаются» с верхнего уровня, соединяя парк с общественной зоной «зеленой» идеей.

Основная задача — баланс между сохранением исторического наследия и созданием современного публичного кода через коммуникацию с природой. Применяемые принципы вертикального зонирования, бионической архитектуры и сценарии гибкого использования пространства позволяют перепрофилировать недоиспользуемую арену в круглогодичный хаб для горожан и бизнеса.

Стадион «Петровский» — легендарная арена ныне полупустующая. 100% акций стадиона принадлежит Петербургу. В июне 2023 года Смольный подписал с «Газпромом» соглашение о намерениях по реконструкции стадиона. В октябре проект приостановили из-за недостатка финансирования. 

