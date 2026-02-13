Главпочтамт собираются сделать частью общественного пространства с ресторанами и гостиницами

Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда», покупатель Главпочтамта планирует провести реновацию и превратить здание в общественное пространство с ресторанами и гостиницами. По его словам, покупатель здания скоро представит городским властям подробности проекта.

«Там будет достаточно неплохой кластер, в том числе с общественными пространствами, ресторанами, гостиницами», — сказал Александр Бельский.

Парламентарий добавил, что похожую концепцию предлагали сделать при вице-губернаторе Евгении Елине.

В конце января 2026 года здание петербургского Главпочтамта выкупила московская компания за 1,5 млрд рублей. Победителем аукциона стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО) Алисы Стрелковой. Состояние здания-памятника федерального значения оценивают как хорошее.