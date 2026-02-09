В здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» пройдут открытые лекции об архитектуре и дизайне среды

В серии мероприятий слушатели узнают про концептуальный подход к архитектуре, создании медиа о дизайне, работе с музейным пространством и международных выставках.

В этом году цикл посвящен всем воплощениям дизайна в физическом мире — от бытовых предметов до ландшафтных парков. Экспертами цикла «Design Talks: созидание, трансформация, воплощение» станут Владимир Чувашев (CHOOO architects), Алёна Демяновская («Каталог Алвара Аалто»), Сергей Мишин (Studio Mishin), Пётр Лари (L.BURO) и другие архитекторы, кураторы, экспозиционные дизайнеры и просветители, создающие среду вокруг нас.

Расписание мероприятий:

18 февраля: Паблик-ток «Музей как среда повествования»

Как коллекция превращается в выставку, почему важен порядок посещения музейных залов и что определяет успех выставок-бестселлеров — обсудят архитекторы — авторы выставок для крупнейших культурных институций России и зарубежья.

Лекторы: Виктория Тарасова, творческий директор бюро музейной сценографии «Метаформа», Андрей Пунин, руководитель профиля «Дизайн среды и интерьера» в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, художник паблик-арта, архитектор, член Союза архитекторов России, Анна Ильина, куратор профиля «Дизайн среды и интерьера» в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Архитектор, автор жилых, коммерческих и выставочных проектов.

26 февраля Лекция «Писать — значит проектировать. Текст как часть дизайна пространства, предмета и среды»

Текст в дизайне часто воспринимается как вторичный — пояснение, аннотация, пресс-релиз. Но что, если письмо — это тоже форма проектирования? Расскажут, почему архитектура, предметы и выставки требуют разного языка и как писать о дизайне так, чтобы слова не описывали объект постфактум, а становились частью опыта.

Лектор: Алёна Демяновская, автор Telegram-канала «Каталог Алвара Аалто».

4 марта Лекция «Сад, который чувствуешь. Как ландшафтная архитектура формирует город будущего»

Архитектор Пётр Лари расскажет о формировании среды будущего через ландшафтный дизайн на примере «скандинавских садов», встроенных в общественные пространства мегаполиса, поделится кейсами благоустройства в России и за рубежом и покажет примеры работ собственного бюро.

Лектор: Пётр Лари, основатель и главный архитектор ландшафтной студии L.BURO, лучший ландшафтный архитектор России по версии ассоциации АЛАРОС-2023

12 марта Лекция «Поиск себя в творческой профессии».

Куда идти и что делать во время и после обучения, и как найти свой путь — на личном примере архитектора по благоустройству, более десяти лет сотрудничающего с ведущими застройщиками, и автора каталога-экосистемы для архитекторов, девелоперов и производителей.

Лектор: Саша Горохов, архитектор, исследователь, автор и со-основатель каталога «Урбан-база».

18 марта Лекция «Парк «Остров фортов» от идеи до реализации, от карандаша до ИИ»

Автор масштабного парка-музея в Кронштадте расскажет о том, как проект создавался, строился и продолжает развитие по сей день, о том, как архитекторы работают с классическими и новыми инструментами и как создать проект, в котором одновременно найдут место современная городская жизнь и историческая память.

Лектор: Владимир Чувашёв, архитектор, основатель мастерской CHOO Architects и детского клуба У-ЧУ, дизайнер, художник

27 марта Лекция «Два серых дома»

Концептуальный подход к архитектуре жилых зданий на примере историй о проектировании и возведении двух очень разных домов — каменной виллы на острове Майорка, Испания, и деревянной дачи в поселке Вырица, Ленинградская область.

Лектор: Сергей Мишин, архитектор, основатель Studio Mishin

2 апреля Лекция «Честный дизайн»

Коснутся примеров мирового дизайна, архитектуры и интерьера и постараемся найти признаки вечного и честного дизайна. И, наоборот, выявить дизайн сиюминутный и яркий, но искусственный.

Лектор: Евгений Нейманд, дизайнер интерьеров, архитектор, деятель искусств, руководитель студии архитектуры и интерьера neymand studio

Все события цикла (с 18 февраля по 2 апреля) пройдут в реконструированном здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» (25-я линия Васильевского острова, 6, корп. 1). Для посещения мероприятий необходима регистрация.