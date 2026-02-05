«Архитектура, как и весь мир, — в глубоком кризисе на фоне очень больших возможностей». Критик Мария Элькина — о Венецианской биеннале

Венецианская биеннале 2025 года оказалась в некотором роде исключительной. Кажется, никогда раньше одна из главных в мире международных архитектурных выставок не удостаивалась такой единодушной разочарованной критики в прессе. Она вышла сумбурной и не особенно архитектурной. И все-таки не приняли ее, думаю, не только по названным причинам, но еще и потому, что она указала на возможность и даже необходимость слишком фундаментальных перемен в нашем отношении к тому, что мы проектируем и строим. Эта «неудачная» биеннале попала в довольно точный резонанс с историческим моментом – старое понимание архитектуры уже изжило себя, новое еще не сформировалось, и мы вынуждены пытаться разгадать его по косвенным признакам, пытаться нащупать ту почву, из которой оно могло бы прорасти.

Изначально идея большого смотра в Венеции, где участвуют лучшие представители профессии и десятки стран, в том, чтобы обозначать главные достижения и тенденции, служить этаким компасом, помогающим ориентироваться в развитии дисциплины. Ну, в крайнем случае – показывать ее лучшие достижения. Между тем, архитектурные биеннале последних лет не показали ничего такого, чтобы поражало, запоминалось надолго и оставляло след. Предвижу возражения и подчеркну, что по большому счету я говорю это без оглядки на частности.

Последняя по-настоящему мощная биеннале прошла в 2014 году под кураторством Рема Колхаса. Даже само ее название, “Fundamentals” («Основы»), подсказывает, что она была обращена скорее к прошлому. Главной ее частью стали экспозиция и книга «Элементы», представившие историю архитектуры как историю отдельных ее частей – балконов, туалетов, рамп, крыш и так далее. В остальном же речь шла о столпах, на которых держится современность, наступившая в 1914 году. Теперь можно только больше восхищаться тем, как верно Рем Колхас почувствовал тогда еще мало кому очевидную смену эпох и необходимость в подведении по меньшей мере промежуточных итогов.

С тех пор повестка биеннале смещалась в сторону политической: говорили о будущем, о милости к слабым, о поисках будущего и человеческом взаимодействии. Однако никакого яркого отпечатка эти разговоры не оставляли. Попытки поставить этику или тем более социальные призывы на место профессиональных и художественных поисков плохи даже не тем, что они навязывают рамки. Хуже то, что они ограничивают архитектуру прикладными задачами и делают ее скучноватой. Вместо того чтобы задавать вопросы об устройстве мира и себя самой, она начинает искать готовые ответы. Хорошие решения и проекты при таком подходе возможны, настоящие открытия и откровения – маловероятны.



Ну, скажем, в 2023 году темой выставки была «Лаборатория будущего» и куратор Лесли Локко сделала предположение, будто наше будущее зависит в значительной степени от Африки. На мой вкус, такое утверждение может быть верным с точки зрения экономики, демографии или экологии, но в сфере архитектуры является спорным хотя бы потому, что мир давно и неотвратимо стал глобальным, и компетенции и изобретения (все еще) довольно беспрепятственно путешествуют с континента на континент. Было интересно больше узнать про проекты из африканских стран, но на большой, серьезный, интересный разговор о будущем это не очень походило. Ничего глобально нового из него было не почерпнуть.