Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Новое общественное пространство появится в центре Гатчины

Его откроют в здании бывшего вещевого рынка. Работы по реконструкции постройки планируют завершить во втором-третьем квартале 2026 года, а открыть — к концу года. На первом этаже здания разместят магазины и кафе, а на территории торговые места для локальных производителей под брендом «Сделано в Гатчине».

Vunishka / Shutterstock.com

Общая площадь объекта составит 2200 квадратных метров, сюда войдут уже существующее двухэтажное здание и два капитальных павильона. Площадь проекта могут увеличить за счет выкупа соседних зданий. С октября этого года инвестор планирует начать первый этап благоустройства территории. Общая площадь земельного участка составляет 36 соток.

На первом этаже здания разместят магазины и кафе, а на территории торговые места для локальных производителей под брендом «Сделано в Гатчине». Продуктовых магазинов в первой очереди проекта не будет. На втором этаже планируют организовать гибкие офисы от 10 до 30 квадратных метров. В том числе в помещениях смогут поселиться предприниматели, которые оказывают услуги в beauty-сфере. 

Как пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на стратегического инвестора проекта Ксению Орлову, пространством занимается ООО «Дрим Тим» (Ленинградская область). Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Здание выкупили на собственные средства компании, а на капитальный ремонт будут привлекать деньги инвесторов. Управление пространством возьмет на себя сама компания.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: