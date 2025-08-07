Новое общественное пространство появится в центре Гатчины

Общая площадь объекта составит 2200 квадратных метров, сюда войдут уже существующее двухэтажное здание и два капитальных павильона. Площадь проекта могут увеличить за счет выкупа соседних зданий. С октября этого года инвестор планирует начать первый этап благоустройства территории. Общая площадь земельного участка составляет 36 соток.

На первом этаже здания разместят магазины и кафе, а на территории торговые места для локальных производителей под брендом «Сделано в Гатчине». Продуктовых магазинов в первой очереди проекта не будет. На втором этаже планируют организовать гибкие офисы от 10 до 30 квадратных метров. В том числе в помещениях смогут поселиться предприниматели, которые оказывают услуги в beauty-сфере.

Как пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на стратегического инвестора проекта Ксению Орлову, пространством занимается ООО «Дрим Тим» (Ленинградская область). Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Здание выкупили на собственные средства компании, а на капитальный ремонт будут привлекать деньги инвесторов. Управление пространством возьмет на себя сама компания.