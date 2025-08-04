«Архитекторы хотят свободы, и нет ни одного стоящего объяснения, почему бы им ее не дать»: Мария Элькина — о фестивале «Архстояние»

В 1989 году художник Николай Полисский приехал жить в тогда как будто богом забытую деревню Никола-Ленивец под Калугой. Он там рисовал, создавал арт-объекты с помощью местных жителей и однажды придумал, что нужно приглашать в свое место силы других архитекторов, чтобы они тоже делали для него инсталляции, тем самым превращая обычный деревенский русский пейзаж в совершенно уникальный.

Так в 2006 году появился фестиваль «Архстояние», а Никола-Ленивец постепенно стал самым большим парком искусств в России и в Европе. В 2009 году Александр Бродский, до сих пор самый известный за рубежом российский архитектор, построил в Никола-Ленивце свою знаменитую Ротонду — овальную избу с дверями по всему периметру. Она одновременно напоминает виллу Ротонда Андреа Палладио под Виченцей и сельский заброшенный дом из старых досок. Особенная красота заключается в отсутствии у Ротонды Бродского назначения, это архитектура в чистом виде. Не будучи чем-то конкретным, она стала «нашим всем». Ее вид на фоне поля и леса, вероятно, следует назвать самым важным каноническим образом современного российского здания, что бы об этом ни думали строители Москва-Сити.

Архитекторы привезли в Никола-Ленивец свои способности, а деревня в свою очередь стала для них территорией свободы, местом, где не нужно быть практичным и следовать за утилитарными требованиями девелоперов, чиновников и потребителей.