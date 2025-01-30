Следы рыси, скелет кита и петроглифы: узнали о скрытых смыслах мозаики «Горного института»

Анна Ивановна, расскажите немного о своем опыте. Вы ведь действующий преподаватель Академии художеств в Петербурге и раньше в основном работали в сфере храмового искусства?

Анна: Да, так и есть. Я — доцент Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Ранее я работала в команде художников над созданием росписи Храма Христа Спасителя в Москве. Мои росписи есть в Знаменском соборе в Курске. Недавно мы с коллективом авторов закончили мозаики в Александро-Невской церкви в Челябинске. В Петербурге мы делали витраж в музее Суворова.

Как случилось, что вы решили заняться оформлением метро?

Анна: Я преподаю рисунок в мастерской монументальной живописи, руководителем которой является Александр Кирович Быстров. В Петербурге его мозаичные произведения представлены на «Спортивной», «Бухарестской», «Площади Александра Невского» и других станциях метрополитена. Именно он познакомил меня с главным архитектором «Горного института» Николаем Викторовичем Ромашкиным-Тимановым. Я показала ему свои эскизы. Они понравились. Так началась работа над созданием четырех панно, которая длилась более 3 лет.

Это мой первый опыт оформления метро. Более того, здесь же я впервые столкнулась с флорентийской мозаикой, раньше я имела дело только со смальтой.

Расскажите о круглых панно в глубине вестибюля. У них есть какие-то названия?

Анна: Два панно, расположенные над дверями, где будет переход на другую станцию, я назвала «Нефть» и «Уголь», так как они иллюстрируют очень важные для российской добывающей промышленности направления: нефтегазовое и угольное.