В середине декабря на Большой Монетной, 24а появятся общественные мастерские «Гараж», в которых любой желающий бесплатно сможет создавать изделия из дерева, металла, керамики и ткани, моделировать электронные устройства и собирать велосипеды. Более того, бесплатно там можно будет научиться работать на любом из многочисленных станков и приборов. О том, как это стало возможно, и каким будет пространство, «Собака.ru» рассказали кураторы открытия мастерских Вероника Сединина и Будимир Ворошилов.
На Петроградской появятся общественные мастерские, где бесплатно можно работать с деревом, тканью, керамикой, металлом и электроникой. Рассказываем, как устроен «Гараж»
Какие инструменты будут в мастерских и что на них можно будет сделать?
Будимир: У нас будет грязный цех для работы с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой. В нем будут станки с чпу (числовое программное управление — прим. ред.) — один большой, три метра на полтора, подобные в Петербурге есть только на закрытых производствах или в вузах. На таком можно сделать себе и дом, и корабль. Второй станок поменьше, настольного формата — он для небольших изделий. Можно, например, смоделировать материнскую плату для компьютера, и станок сам вам ее изготовит, останется только запаять. Также есть трехмерный принтер для работы с пластиком и резиной. Много различных электроинструментов: паяльники, болгарки, электролобзики, сварка, электропилы, шуруповерты, шлифовальные машинки, фрезеры, сверлильный станок. Есть даже осциллограф — прибор для анализа электроники. То есть можно будет и телефон себе починить, и велосипед собрать, и заняться дизайном мебели. Мы будем учить людей работать в программном инженерном обеспечении — то есть они смогут смоделировать объект, разложить на базовые части, а потом произвести их на станках. К нам смогут прийти как изобретатели, мечтающие создать свой компьютер, так и те, кто хочет отдохнуть и сделать себе одну разделочную доску.
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Здесь и далее — рендеры
Вероника: А также будет чистый цех — в нем любительские и профессиональные швейные машины, оверлоки и коверлок, вышивальная машина, в которую можно загрузить свой рисунок, и она вышьет его сама. Для работы с керамикой есть большая муфельная печь и гончарный круг. Есть инструменты для создания небольших изделий из кожи. Можно будет сшить себе одежду, в том числе верхнюю, сумку или простой рюкзак, сделать и простые тарелки или кружки, и большую амфору. Также у нас есть фотооборудование, базовый свет и фоны — если начинающий дизайнер сшил свою коллекцию одежды, он здесь же сможет ее отснять. Также есть кухня и комната с душем, в которой смогут жить лекторы или резиденты из других стран и городов. В чистом цеху также будут проходить лекции, а с приходом тепла они переместятся во двор.
Что это за помещение?
Вероника: Помещение, в котором будут располагаться мастерские — это подростково-молодежный клуб, нам его выделила администрация. Это отдельно стоящее небольшое одноэтажное здание по адресу Большая Монетная, 24а. Всего там 250 квадратных метров, каждое из двух рабочих пространств — примерно по 70 квадратных метров. На самом деле, территория небольшая — одновременно в каждом цеху сможет работать по шесть-семь человек.
Будимир: Также у нас есть свой двор с деревом и кустами, в котором в теплое время года можно будет работать, а также проводить праздники и вечеринки. Надеемся докупить себе гриль и делать там барбекю. А еще хотим сами в мастерской сделать дом и закрепить его на дереве.
Как будет работать пространство и как будут обучать людей?
Вероника: Пространство будет работать семь дней в неделю с десяти утра до десяти вечера, абсолютно все в нем бесплатно. В выходные это будет открытый коворкинг для всех горожан. Перед работой на оборудовании нужно пройти наши краткосрочные курсы — они будут проходить в будни по вечерам. За два занятия можно усвоить базу по работе с одним типом оборудования, и получить к нему допуск. А если у вас есть навыки или специальное образование, то можно пройти тест буквально за полчаса — и если вы достаточно знаете, то сразу получите необходимый доступ.
Будимир: Кроме этого, будут интенсивы по моделированию. Вы, например, уже узнали, как работать на станке, но вам нужно еще понять, как подготовить чертеж. Первые три месяца у нас будут только базовые интенсивы, а когда сообщество постоянных посетителей сформируется, пойдем по пути усложнения и запустим углубленные курсы. Также мы, конечно, будем проводить инструкцию по безопасности — после этого люди будут подписывать документ, что в случае травмы они берут ответственность на себя.
Вероника: В будни днем пространство будет отдано резидентам — начинающим мастерам. Для них все также будет бесплатно, но взамен они должны будут разработать проект с благотворительной организацией или сделать что-то для города вместе с урбанистами. Сейчас резидентов мы набираем на полгода — за это время они должны будут, например, сделать мерч для НКО или разработать дома на деревьях для всего Петербурга. Также на пару часов днем пространство будет отдано благотворительным организациям, у которых нет своих мастерских, но есть подопечные — из ПНИ, интернатов, дети из детских домов и кризисных семей.
Будимир: У нас будут проходить и более общие лекции — о науке, программировании, дизайне, искусственном интеллекте, космонавтике, встречи с мастерами, посвященные историям успеха и провала. Ходить на них смогут и те, кто не будет работать в коворкинге.
Вероника: В каждом цеху всегда будет находиться минимум один мастер — чтобы подсказывать, помогать, следить за порядком. Для чистого цеха мы нашли мастера, который специализируется на ресайклинге — он будет учить людей перешивать одежду, создавать новое из старого.
Как будет работать пространство на старте и как будет меняться?
Вероника: Мы открываемся в середине декабря. Первые две недели будем только обучать людей и проводить экскурсии. С нового года в тестовом режиме запустится открытый коворкинг — будем изучать, как люди пользуются оборудованием, какие у них потребности, сколько им нужно времени. В дальнейшем введем систему бронирования пространства на временные слоты, чтобы возможность поработать была у всех.
Будимир: Пока многие вещи мы только планируем, потому что ждем обратной связи от сообщества. Мы хотели бы, чтобы люди сами подсказывали, что им больше интересно, в какую сторону нам стоит развиваться.
О себе и том, как появление такого пространства стало возможно
Вероника: Я пять лет работаю в бюджетной сфере. В каждом районе города есть библиотеки и подростково-молодежные клубы, всего их сотни. На них ежегодно выделяются довольно большие бюджеты, но где-то деньги направляются на стандартный ремонт, а где-то — на концептуальную модернизацию и обновление. Все зависит от администрации. Я начала работать в Красногвардейском районе, потому что там были настроены на обновление — семь лет назад они открыли классную библиотеку Гоголя.
Я занималась реновацией библиотек — руководила обновлением «Ржевской», «Современника». После этого меня позвали в Петроградский район — здесь я занимаюсь реновацией подростково-молодежных клубов. Из одного из них мы два года назад сделали центр добрососедства «Дом» — место, где собираются городские сообщества и благотворительные организации.
Будимир: С Вероникой мы познакомились во время работы над библиотеками Красногвардейского района, я тоже занимался обновлением «Ржевской», а также организовывал фестивали, акции, экскурсии, лекции, мероприятия, связанные с наукой и технологиями. У меня уже был подобный проектный опыт и компетенции: я создавал пространство «Открытые мастерские» в библиотеке «Лиговская», пять лет я практиковался в своей мастерской.
Как появилась идея и как в создании концепции участвовали горожане?
Вероника: Люди, приходящие в «Дом», часто говорили, что хотели бы делать что-то руками. Кому-то хотелось мастерить для себя, кому-то — делать, например, мерч своей благотворительной организации. Мы увидели запрос на мастерские с оборудованием, поэтому разработали концепцию и представили ее начальнику сектора молодежной политики и взаимодействия с общественными организациям администрации Петроградского района Инне Нарышкиной. Она уже знала нас по «Дому» и доверяла, идея понравилась, и ее презентовали в Законодательном собрании — власти города выделили деньги на наши общественные мастерские.
После этого я привлекла Будимира как проектного консультанта. Зимой 2019-2020 года мы провели три проектные сессии с горожанами — обсуждали с жителями района, сообществом «Петроградская диаспора», представителями НКО и бизнеса, что они хотели бы видеть в мастерских, как, на их взгляд, они должны быть устроены. Выдавали людям план здания, и они сами рисовали наполнение пространства. Все это мы проанализировали, собрали воедино, и на последней встрече представили горожанам готовый дизайн-проект и концепцию. Для нас было важно удовлетворить потребности сразу многих групп.
Для кого этот проект?
Вероника: В первую очередь мы ориентируемся на людей старше 18 лет, потому что для детей и подростков в городе много вариантов развлечения. А в плане дополнительной занятости взрослых большой пробел.
Будимир: К нам смогут ходить как те, кому нужно отреставрировать фамильную мебель или подшить штаны, так и те, кто, например, подумывает сменить род деятельности и попробовать себя в чем-то новом. Подходящее место мы и для тех, кто в качестве хобби мучает свою семью шумом и в мороз на балконе собирает мебель. Или студентов, которым в университетах преподают теорию работы с материалами, но у которых нет возможности практиковаться — а значит на работу на производство их не возьмут.
Вероника: Также мы ждем начинающих мастеров, которые уже что-то умеют, но у них пока нет средств на свое пространство — они смогут попробовать себя и пообщаться с сообществом, в котором их поддержат. Также в появлении проекта заинтересованы тактические урбанисты, общественники, у которых нет больших бюджетов, но есть много идей.
Как это пространство будет менять город?
Вероника: Для меня «Дом» и «Гараж» — это базовая инфраструктура, которая должна быть в каждом районе. Чтобы жители могли развивать себя и город, хотелось бы, чтобы наш опыт распространился по всему Петербургу. Если поток людей будет очень большим, это покажет администрации, что нам нужно больше таких пространств. Я думаю, что это будет востребовано — и мы сможем обсуждать это с чиновниками.
Также мы будем делать объекты благоустройства для уличных пространств района, чтобы изучать, как на них будут реагировать люди. Чтобы впоследствии создавать концепции их реновации. На Петроградской сформировалось сообщество деятельных людей, которые хотят делать город более комфортным — а мы дадим им для этого инструменты.
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