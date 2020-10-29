На Петроградской появятся общественные мастерские, где бесплатно можно работать с деревом, тканью, керамикой, металлом и электроникой. Рассказываем, как устроен «Гараж»

Как будет работать пространство и как будут обучать людей?

Вероника: Пространство будет работать семь дней в неделю с десяти утра до десяти вечера, абсолютно все в нем бесплатно. В выходные это будет открытый коворкинг для всех горожан. Перед работой на оборудовании нужно пройти наши краткосрочные курсы — они будут проходить в будни по вечерам. За два занятия можно усвоить базу по работе с одним типом оборудования, и получить к нему допуск. А если у вас есть навыки или специальное образование, то можно пройти тест буквально за полчаса — и если вы достаточно знаете, то сразу получите необходимый доступ.

Будимир: Кроме этого, будут интенсивы по моделированию. Вы, например, уже узнали, как работать на станке, но вам нужно еще понять, как подготовить чертеж. Первые три месяца у нас будут только базовые интенсивы, а когда сообщество постоянных посетителей сформируется, пойдем по пути усложнения и запустим углубленные курсы. Также мы, конечно, будем проводить инструкцию по безопасности — после этого люди будут подписывать документ, что в случае травмы они берут ответственность на себя.