Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Новый вокзал построят в Мурино

Рядом со станцией метро «Девяткино» появятся два здания автовокзала. В одном из комплексов разместят зал ожидания, кассы, комнату матери и ребенка, помещения для магазинов, а также фудкорт.

Администрация МО «Муринское городское поселение»

Разрешение на строительство автовокзала выдала администрация Мурино, сообщили в пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти. Вокзал возведут на участке площадью 1,3 га, а площадь самого транспортного узла составит три тысячи квадратных метра.

Построит объект компания «Стейт». В этом регионе девелопер управляет сетью торговых центров «Экопарк». Один из них открыли в 2023 году у основного съезда КАД на Охтинской аллее в Мурино. По данным «Делового Петербурга», компанию «Стейт» в 2006 году основала предприниматель Мария Парфененко. Помимо проектов в сфере торговой недвижимости, девелопер развивает коттеджный поселок премиум-класса «Репинское».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: