Новый вокзал построят в Мурино

Разрешение на строительство автовокзала выдала администрация Мурино, сообщили в пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти. Вокзал возведут на участке площадью 1,3 га, а площадь самого транспортного узла составит три тысячи квадратных метра.

Построит объект компания «Стейт». В этом регионе девелопер управляет сетью торговых центров «Экопарк». Один из них открыли в 2023 году у основного съезда КАД на Охтинской аллее в Мурино. По данным «Делового Петербурга», компанию «Стейт» в 2006 году основала предприниматель Мария Парфененко. Помимо проектов в сфере торговой недвижимости, девелопер развивает коттеджный поселок премиум-класса «Репинское».