В Пулково прибыл первый с начала конфликта на Ближнем Востоке рейс из Дубая

Вывозить российских туристов из ОАЭ авиакомпании начали 3 марта, однако до этого момента не было ни одного направлявшегося в Петербург самолета.

Shutterstock.com

Самолет авиакомпании Emirates 175 приземлился в Петербурге поздно вечером 4 марта, сообщает пресс-служба Пулково. По словам пассажиров, полет прошел спокойно, но самолет прибыл в аэропорт с задержкой в два часа.

Еженедельно из Петербурга в ОАЭ выполняется 27 рейсов — это порядка 11 тысяч пассажиров, рассказали Собака.ru представители Пулково. По данным Ассоциации туроператоров России на 1 марта, только в ОАЭ находилось около 20 тысяч туристов, которые не могли вернуться домой после завершившегося отдыха. Всего же в районе конфликта могут находиться более 100 тысяч россиян.

Ситуация с авиасообщением в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке обострилась после начала боевых действий в Иране, которые начались 28 февраля.

