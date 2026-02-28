Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Из Петербурга отменили часть рейсов в Дубай

«Аэрофлот» скорректировал расписание международных вылетов из Пулково из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Авиакомпания Аэрофлот изменила график международных рейсов, в том числе из Пулково. Часть рейсов между Петербургом и Дубаем отменена.

Пассажирам отмененных вылетов предлагают альтернативный вариант — перелет в Дубай со стыковкой в Москве. На московском направлении планируется задействовать широкофюзеляжные самолеты большей вместимости. Также доступен вынужденный возврат средств.

Кроме того, рейсы в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале выполняются по скорректированным маршрутам в обход Ирана. Время в пути увеличится в среднем на 1–2 часа, что может повлиять на расписание обратных рейсов. Перелеты в Абу-Даби на среднемагистральных самолетах будут осуществляться с технической посадкой в Самаре для дозаправки.

В авиакомпании уточнили, что изменения носят временный характер и связаны с мерами безопасности. Пассажирам рекомендуют проверять актуальное расписание на онлайн-табло и в разделе управления бронированием.

