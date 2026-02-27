Строительство «коричневой» линии метро вышло на новую стадию работы

Сейчас между станциями «Путиловская» и «Каретная» работают три проходческих комплекса, сообщают в Смольном. Два щита ведут прокладку тоннелей от «Путиловской» к «Каретной». Им навстречу движется третий комплекс — «Вера».

Всего власти планируют задействовать на участке четыре щита. Последний соберут под землей во втором квартале 2026 года. Технике предстоит пройти почти четыре километра на глубине свыше 60 метров. Общая длина тоннелей между «Путиловской» и «Каретной» составляет около семи километров.

Будущий участок включает четыре станции: «Броневая», «Заставская» (с пересадкой на «Московские ворота» Московско-Петроградской линии), «Боровая» и «Каретная».

Как рассказал губернатор Александр Беглов в начале февраля, построить их планируют к 2030 году. Тогда глава города также отметил, что за предыдущие три месяца щиты прошли 1800 метров. По его словам, нынешние темпы строительства метро на 13% выше прошлогодних. В бюджете города заложено на развитие метро 200 млрд рублей на три ближайших года, рассказал Беглов.