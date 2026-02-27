Один из выходов со станции метро «Театральная» откроют к 2030 году

Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко в ходе отчета администрации Адмиралтейского района. Ранее в комитете по строительству сообщили, что один из выходов со станции начнут строить в 2027 году, а откроют в 2029-м. А про конкретный вестибюль на месте Дома быта говорили, что возведение завершат до 2040 года.

Ранее сообщали, что десять новых станций метро планируют построить до 2030 года в Петербурге. Собираются продлить коричневую линию до «Каретной» и зеленую линию в сторону «Каменки» и «Богатырской». Также в планах запустить станции «Гавань», «Морской фасад», «Броневая», «Театральная», второй выход на «Лиговском» и «Кудрово».