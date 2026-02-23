В Петербурге не планируют расширять зоны запрета парковки электросамокатов

Ограничения продолжат действовать в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Расширение этой практики на иные территории сейчас не рассматривается. При этом в центре по-прежнему разрешено передвигаться на электросамокатах и оставлять их на одной из 40 специально обозначенных парковок. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по транспорту.

Запрет на стоянку СИМ в исторической части города действует с 1 августа 2024 года. Его вводили для борьбы с хаотичной парковкой на тротуарах и снижения помех для пешеходов.

Кроме того, по соглашению Смольного с операторами кикшеринга в 2025 году электросамокаты нельзя было оставлять более чем по 70 адресам — в том числе на мостах, у образовательных учреждений, а также на ряде набережных и магистралей. В преддверии сезона 2026 года город готовит новое соглашение с компаниями. В комитете отмечают, что существенных изменений в документе не предполагается, он находится в стадии согласования.

В 2025 году сервисы кикшеринга направили в бюджет Петербурга более 37 млн рублей. Средства планируют использовать на развитие велоинфраструктуры — проектирование и строительство новых велодорожек в ближайшие годы.