В Петербурге пересматривают трассировку метро на юго-западе

Из обновленной схемы могут исключить станцию «Брестская». В альтернативном варианте линия пойдет напрямую от «Юго-Западной» к «Улице Доблести», минуя эту остановку. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на городской комитет по строительству.

Станцию «Петергофское шоссе» планируют сместить восточнее — ближе к улице Доблести, а «Сосновую Поляну» также передвинуть, но незначительно. Изменения коснутся и ответвления в сторону Стрельны: вместо прохождения по створу Петергофского шоссе его могут проложить вдоль проспекта Ветеранов с новыми станциями «Красносельская» и «Солнечный город».

В декабре 2025 года городские власти уже допускали отказ от строительства «Брестской» в составе продления линии. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что работы по продлению шестой линии от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны» планируется начать в 2028 году.

Ранее мы рассказывали, что Смольный занимается продлением «коричневой» ветки метро от «Юго-Западной» к Сосновой Поляне.