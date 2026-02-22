В Петербурге готовят четыре новые трамвайные линии на юге города

Горэлектротранс и группа компаний «Нацпроектстрой» подписали соглашение о намерениях по строительству четырех трамвайных линий общей протяженностью около 41 километра. Речь идет о развитии сети на юге Петербурга и в направлении Колпино и города-спутника Южный.
Документ подписали 17 февраля в трампарке № 7. Конкретных проектных решений пока нет — стороны заявили о начале проработки трассировок и параметров будущих маршрутов, сообщает «Фонтанка.ру».
Согласно представленным планам, линии могут пройти:
вдоль Софийской улицы,
- до Колпино,
- до города-спутника Южный,
- вдоль Южной широтной магистрали,
- вдоль Волхонского шоссе.
Проект предполагает интеграцию с уже реализуемыми и запланированными маршрутами, включая линию «Славянка», которая развивается в южном направлении.
Строительство рассматривается в формате концессионной модели. Инвестор берет на себя значительную часть затрат на создание инфраструктуры, а город может обеспечить гарантированный доход при недостаточном пассажиропотоке. Окончательная финансовая схема пока не утверждена.
Ранее на ПМЭФ называлась ориентировочная сумма инвестиций — не менее 132 млрд рублей, однако точные параметры финансирования станут понятны после подготовки документации.
Сроки реализации также не определены: проекту предстоит этап проектирования и согласований. При этом предполагается, что перевозчиком на новых линиях станет Горэлектротранс, тогда как строительством займется частный партнер.
