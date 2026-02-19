Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Оплату по геолокации планируют запустить в приложении «Подорожник»

Пассажиры смогут оплачивать поездку в один клик в наземном городском пассажирском транспорте в 2026 году. А еще в 2026 году хотят открыть подобный способ оплаты на всех направлениях электричек в границах Петербурга.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

В рамках пилотного проекта, который стартовал 30 ноября 2025 года, Северо-Западная пригородная пассажирская компания расширит географию действия системы. Первым маршрутом стал «Витебский вокзал — Павловск». Через мобильное приложение «ПроТранспорт+» функцией оплаты в один клик воспользовались уже более 150 пассажиров.

«Цифровой сервис позволяет пользователям электричек в своем телефоне не только построить маршрут, заполнить необходимые данные, но и указать способ оплаты и в онлайн режиме сформировать билет. Это позволяет жителям и гостям Петербурга покупать разовый проездной, минуя очереди в кассы. В течение 2026 года технология появится и на других направлениях: от Московского, Финляндского, Балтийского вокзалов до границ Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Также оплату по геолокации планируют запустить в мобильном приложении «Подорожник» для поездок в наземном городском пассажирском транспорте в 2026 году. В перспективе — и на пригородной железной дороге. При таком способе оплаты не потребуется прикладывать телефон к стационарным валидаторам, установленным на поручнях в транспортных средствах.

Дополнительно планируется и расширение функциональных возможностей мобильного приложения «Подорожник», которые позволят приобретать льготные проездные билеты.

Помимо этого, среди ближайших планов в комитете сообщили об интеграции биометрической системы с личным кабинетом пассажира, где пассажир сможет опционально к своей карте подключать оплату по биометрии, отслеживать историю поездок и проверять статус своей карты.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: