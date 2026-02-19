Оплату по геолокации планируют запустить в приложении «Подорожник»

В рамках пилотного проекта, который стартовал 30 ноября 2025 года, Северо-Западная пригородная пассажирская компания расширит географию действия системы. Первым маршрутом стал «Витебский вокзал — Павловск». Через мобильное приложение «ПроТранспорт+» функцией оплаты в один клик воспользовались уже более 150 пассажиров.

«Цифровой сервис позволяет пользователям электричек в своем телефоне не только построить маршрут, заполнить необходимые данные, но и указать способ оплаты и в онлайн режиме сформировать билет. Это позволяет жителям и гостям Петербурга покупать разовый проездной, минуя очереди в кассы. В течение 2026 года технология появится и на других направлениях: от Московского, Финляндского, Балтийского вокзалов до границ Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Также оплату по геолокации планируют запустить в мобильном приложении «Подорожник» для поездок в наземном городском пассажирском транспорте в 2026 году. В перспективе — и на пригородной железной дороге. При таком способе оплаты не потребуется прикладывать телефон к стационарным валидаторам, установленным на поручнях в транспортных средствах.

Дополнительно планируется и расширение функциональных возможностей мобильного приложения «Подорожник», которые позволят приобретать льготные проездные билеты.

Помимо этого, среди ближайших планов в комитете сообщили об интеграции биометрической системы с личным кабинетом пассажира, где пассажир сможет опционально к своей карте подключать оплату по биометрии, отслеживать историю поездок и проверять статус своей карты.