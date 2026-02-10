Пассажиры заметили на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» странные круги! Что это такое?

Вскоре после открытия станций «Путиловская» и «Юго-Западная» пассажиры стали замечать на них необычные знаки. Это круги и овалы, нарисованные чем-то похожим на мел на путевой стороне платформы (то есть там, куда не могут попасть обычные пассажиры). Разбираемся, что это может быть.
Как убедилась редакция Собака.ru, если спуститься на платформу «Путиловской» или «Юго-Западной» и подойти вплотную к прозрачным станционным дверям, то за ними, на противоположной стене, можно увидеть странные символы — это круги и овалы. На первый взгляд их можно принять за следы работы хулиганов. Однако если бы кто-то из них решил оставить подобные знаки, ему пришлось бы преодолеть закрытые двери, перелезть через рельсы, находящиеся под напряжением, и каким-то образом разрисовать стены.
Как сообщили редакции Собака.ru в администрации канала «Подземник» (освещает строительство метро в Петербурге), речь идет о технических отметках, которые фиксируют дефекты облицовки. «Эти символы оставлены сотрудниками метрополитена и являются способом привлечь внимание к той или иной проблеме: царапина, скол, повреждение, — отметил собеседник редакции. — У метрополитена очень строгие требования ко всем поверхностям, которые находятся в зоне движения составов, это касается как путевых стен, так и путевого бетона, кабельной продукции, которая расположена в тоннелях, и тому подобное».
Как отметил администратор канала, хоть косметические дефекты и не влияют на безопасность движения, метрополитен просит доведения поверхностей до идеального состояния. «Что в целом и правильно, ведь им в последующем это все эксплуатировать. А каждая царапина на той же путевой стене со временем под воздействием ветра, пыли и воды во время мойки может распространяться и через годы привести к ремонту, как сейчас выполняют на станциях "Балтийская" и "Старая Деревня"», — добавил администратор канала.
Редакция обратилась с официальными запросами к пресс-службам Метростроя Северной столицы и Метрополитена. В пресс-службе городской поземки сообщили, что таким образом отмечают «бунящие места» (то есть имеющие дефекты отделки). Аналогичный комментарий дали в Метрострое Северной столице.
«Это, вероятно, технические отметки на штукатурке путевой стены. Указывают на мелкие косметические недочеты, которые будут устранены при необходимости», — сообщили в пресс-службе компании.
