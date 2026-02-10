Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пассажиры заметили на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» странные круги! Что это такое?

Вскоре после открытия станций «Путиловская» и «Юго-Западная» пассажиры стали замечать на них необычные знаки. Это круги и овалы, нарисованные чем-то похожим на мел на путевой стороне платформы (то есть там, куда не могут попасть обычные пассажиры). Разбираемся, что это может быть.

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

Как убедилась редакция Собака.ru, если спуститься на платформу «Путиловской» или «Юго-Западной» и подойти вплотную к прозрачным станционным дверям, то за ними, на противоположной стене, можно увидеть странные символы — это круги и овалы. На первый взгляд их можно принять за следы работы хулиганов. Однако если бы кто-то из них решил оставить подобные знаки, ему пришлось бы преодолеть закрытые двери, перелезть через рельсы, находящиеся под напряжением, и каким-то образом разрисовать стены.

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

Как сообщили редакции Собака.ru в администрации канала «Подземник» (освещает строительство метро в Петербурге), речь идет о технических отметках, которые фиксируют дефекты облицовки. «Эти символы оставлены сотрудниками метрополитена и являются способом привлечь внимание к той или иной проблеме: царапина, скол, повреждение, — отметил собеседник редакции. — У метрополитена очень строгие требования ко всем поверхностям, которые находятся в зоне движения составов, это касается как путевых стен, так и путевого бетона, кабельной продукции, которая расположена в тоннелях, и тому подобное».

Как отметил администратор канала, хоть косметические дефекты и не влияют на безопасность движения, метрополитен просит доведения поверхностей до идеального состояния. «Что в целом и правильно, ведь им в последующем это все эксплуатировать. А каждая царапина на той же путевой стене со временем под воздействием ветра, пыли и воды во время мойки может распространяться и через годы привести к ремонту, как сейчас выполняют на станциях "Балтийская" и "Старая Деревня"», — добавил администратор канала.

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

Редакция обратилась с официальными запросами к пресс-службам Метростроя Северной столицы и Метрополитена. В пресс-службе городской поземки сообщили, что таким образом отмечают «бунящие места» (то есть имеющие дефекты отделки). Аналогичный комментарий дали в Метрострое Северной столице.

«Это, вероятно, технические отметки на штукатурке путевой стены. Указывают на мелкие косметические недочеты, которые будут устранены при необходимости», — сообщили в пресс-службе компании. 

