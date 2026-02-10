Пассажиры заметили на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» странные круги! Что это такое?

Как сообщили редакции Собака.ru в администрации канала «Подземник» (освещает строительство метро в Петербурге), речь идет о технических отметках, которые фиксируют дефекты облицовки. «Эти символы оставлены сотрудниками метрополитена и являются способом привлечь внимание к той или иной проблеме: царапина, скол, повреждение, — отметил собеседник редакции. — У метрополитена очень строгие требования ко всем поверхностям, которые находятся в зоне движения составов, это касается как путевых стен, так и путевого бетона, кабельной продукции, которая расположена в тоннелях, и тому подобное».

Как отметил администратор канала, хоть косметические дефекты и не влияют на безопасность движения, метрополитен просит доведения поверхностей до идеального состояния. «Что в целом и правильно, ведь им в последующем это все эксплуатировать. А каждая царапина на той же путевой стене со временем под воздействием ветра, пыли и воды во время мойки может распространяться и через годы привести к ремонту, как сейчас выполняют на станциях "Балтийская" и "Старая Деревня"», — добавил администратор канала.