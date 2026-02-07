Станцию метро «Пушкинская» в Петербурге подготовят к реставрации

Станцию «Пушкинская» Кировско-Выборгской линии петербургского метро планируют отреставрировать. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на документ КГИОП.

Согласно материалам экспертизы, состояние интерьеров перронного зала признано неудовлетворительным. Специалисты зафиксировали загрязнения, поздние слои краски, трещины, а также утрату и деформацию отделки в отдельных зонах. Неудовлетворительным названо и состояние путевой стены из белого мрамора и облицовки стен.

Проектом предусмотрено восстановление лепнины, светильников — люстр и торшеров, декоративных решеток, исторической надписи и панно с изображением Царскосельского парка. Также планируется ремонт элементов отделки, не находящихся под охраной, в том числе служебных дверей и пожарных люков.

Отдельные работы затронут скульптуру Пушкина. На памятнике выявлены загрязнения, наслоения краски, шелушение и пористость гипса. Предполагается восстановить первоначальный облик кисти левой руки, поскольку существующий элемент, установленный при более поздней реконструкции, не соответствует авторскому замыслу.

Ранее, в 2024 году, сообщалось о подготовке к капитальному ремонту станции. На портале госзакупок был объявлен конкурс на разработку научно-проектной и рабочей документации с начальной стоимостью 22 млн рублей. В перечне задач указывались реставрация облицовки стен и полов, ремонт путевых стен и восстановление скульптуры. Сроки проведения работ пока не уточнялись, сообщает «Деловой Петербург».