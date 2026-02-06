Смольный занимается продлением «коричневой» ветки метро от «Юго-Западной» к Сосновой Поляне

«За три месяца — ноябрь, декабрь и январь – пятью щитами пройдено 1800 погонных метров. Для сравнения, в 2024-м за весь год в Петербурге было пройдено 1300 погонных метров. За прошлый 2025-й год — 4700 погонных метров. Если пересчитать в расчете на три месяца, то нынешние темпы на 13% выше прошлогодних. И ровно в четыре раза выше темпов позапрошлого», — заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

В конце прошлого года открыли первый участок Красносельско-Калининской линии со станциями «Путиловская» и «Юго-Западная». Далее по плану ввести следующие семь станций. Уже строят второй участок «коричневой» ветки со станциями «Боровая», «Заставская», «Броневая» и «Каретная». Сдать работу планируют в 2030 году.

Также стараются начать работу раньше сроков по продлению Фрунзенско-Приморской линии на севере Комендантского проспекта, и следующих пусковых участков Красносельско-Калининской линии. Один из них пройдет от «Юго-Западной» в сторону Сосновой Поляны.

«Это направление у нас в приоритете. В течение этого года планируем определиться с конкретной трассировкой. После этого приступим к подготовке градостроительной документации — проекта планировки территории для размещения линейного объекта», — сказал Беглов.

Он добавил, что в бюджете города заложено на развитие метро 200 млрд рублей в бюджет на три ближайших года.