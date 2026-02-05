Трамвайную линию «Славянка» хотят продлить до кампуса СПбГУ

Смольный опубликовал распоряжение о подготовке ППТ для организации трамвайного сообщения к кампусу СПбГУ в Славянке. Готовить проект будет структура АБЗ, инициатором выступает ООО «БКАД». Срок разработки проекта планировки территории указан до 26 декабря 2026 года.

Новый участок трамвайной линии пройдет от конечной остановки «Славянки» вдоль Ям‑Ижорского шоссе до кампуса СПбГУ и научно‑технологического центра «Невская дельта». По проекту предполагается, что новая часть линии получит стыковку с уже построенными и проектируемыми участками: одно соединение будет у конечной точки «Славянки», второе — через связку по Промышленной улице и шоссе Подбельского.

Трамвай будет доставлять пассажиров от кампуса до железнодорожных станций «Царское Село» и «Детскосельская». В планах расширить зону доступа трамваев до трех станций метро и станции высокоскоростной магистрали. Рассматривают также возможное ответвление линии в сторону Колпино.