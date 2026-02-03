Пулково и порт «Морской фасад» планируют объединить

Соответствующий контракт на юридическое сопровождение сделки уже заключили, пишет «Деловой Петербург». У обоих активов есть единственный акционер — комитет по имущественным отношениям.

Основной причиной реорганизации называют оптимизацию управления транспортной инфраструктурой и финансовую поддержку порта.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, «Морской фасад» более пяти лет не принимал круизные суда, а его выручки не хватает для содержания инфраструктуры. Объединение порта с финансово устойчивой воздушной гаванью позволит финансировать необходимые расходы на порт без привлечения средств городского бюджета.

Технические детали объединения пока прорабатываются.