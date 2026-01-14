Новый сезон зимней навигации на воздушных подушках откроют в Петербурге

Это второй сезон зимней навигации судоходной компании «Нева тревел» на судах на воздушной подушке (СВП). В пресс-службе компании отметили, что в новом сезоне зимний флот пополнится двумя судами проекта «Спутник 20» с названиями «Вихрь-1» и «Вихрь-2». В этих судах могут перевозить до 18 пассажиров. Они дополнят флот на воздушных подушках проекта «Спутник 12» («Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3»), вмещающих до 9 человек.

Также появятся новые маршруты: помимо центральной акватории Невы от причалов у Троицкого моста и Медного всадника будут и направления в Финском заливе. Новый маршрут проходит по Малой Неве к общественному пространству «Флагшток», во время прогулки можно будет увидеть «Лахта центр» и «Газпром арену». Также пассажирам станут доступны прогулки по Малой Неве в сторону общественного пространства «Флагшток» и «Лахта Центра».

Отправление судов по маршруту «Зимний Петербург с Невы» пройдут с двух причалов: от причала «Фрегат Благодать» рядом с Троицким мостом и станцией метро «Горьковская» (адрес причала: Петровская наб., 2) и от причала «Сенатская пристань» у Медного всадника (адрес причала: Английская наб., 2).