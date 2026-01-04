Минцифры предлагает протестировать посадку на авиарейсы по биометрии

Минцифры инициировало проведение в России эксперимента по использованию биометрии при посадке пассажиров на самолет. Соответствующая информация содержится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Пассажиры, заранее загрузившие свои данные в Единую биометрическую систему и согласившиеся на их обработку при покупке билета у авиакомпании — участника эксперимента, смогут быстрее проходить предполетные формальности. Использование биометрии позволит сократить время прохождения в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и на этапе выхода на посадку.

Для запуска сервиса в аэропортах планируется установка отдельных турникетов, оснащенных оборудованием для идентификации личности по биометрическим данным. При этом новые решения будут функционировать одновременно с действующими процедурами контроля.

Пилотный проект предполагается реализовать в аэропортах Пулково и Шереметьево. В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко уточнили, что сервис будет доступен исключительно для пассажиров внутренних рейсов.

