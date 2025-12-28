Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Бесплатный проезд для электромобилей по платным дорогам в России предлагают продлить

Льгота на бесплатный проезд электромобилей по платным трассам может сохраниться и дальше. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил проработать вопрос о ее продлении.

Shutterstock.com

Мантуров поручил Минпромторгу и Минэкономразвития оценить возможность сохранить льготный проезд по федеральным платным трассам для электромобилей российского производства в 2026 году. Эту информацию подтвердили в аппарате вице-премьера и Минэкономразвития, сообщает издание «КоммерсантЪ».

Мера направлена на поддержку спроса на отечественные электрокары. Льгота действует для моделей Evolute, «Москвич 3е», Lada e-Largus, «Газель e-NN» и других, а также распространяется на ключевые магистрали, включая трассу М-11 «Нева». По данным Минэкономразвития, с марта 2023 года по декабрь 2024-го электромобилисты воспользовались бесплатным проездом более 1,1 млн раз.

В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций отмечают, что льготу целесообразно вернуть и для иностранных электромобилей, как это было до 2025 года. При этом продление преференций только для российских моделей в АПОЭ считают разумным компромиссом и позитивным сигналом для рынка.

Ранее мы рассказывали, что почти вдвое сократилась продажа электрокаров в Петербурге.

