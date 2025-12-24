Беспилотные трамваи могут появиться в 2030 году в Петербурге

Как рассказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко в интервью «Деловому Петербургу», сейчас автономные трамваи могут самостоятельно выбирать скорость движения и отслеживать климат внутри салона и в кабине водителя.

Первые испытания технологий беспилотного трамвая начали проводить в Петербурге в 2018 году на Невском заводе электрического транспорта. С 2022 года все трамваи, которые поставляют в город из «ПК Транспортные системы», имеют систему активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) — это элементы автопилота.

В этом году удалось кардинально изменить эту систему: внедрили микропроцессоры большей емкости, изменили алгоритмы.

«За 7 лет научным путем доказано: обучить беспилотный трамвай безопасному движению можно, а вот пассажиров научить правилам дорожного движения — невозможно», — отметил Андрей Юхненко.

Также он добавил, что на дороги Петербурга полностью беспилотные трамваи выйдут лет через пять, к 2030 году.

«И тогда же будут протестированы трамваи, где в кабине вообще нет водителя. Сейчас транспортная отрасль, в том числе и общественный транспорт, развивается стремительно. Что сегодня останавливает беспилотный трамвай? Федеральное законодательство. Оно на настоящем этапе не позволяет эксплуатацию транспортного средства без водителя», — сообщил Юхненко.

Он также добавил, что построить трамвай, разработать алгоритм для него, а также разместить на нем лидары, радары и прочие детекторы — недостаточно. Беспилотному трамваю необходим обособленный путь, внешняя инфраструктура, а также отработанный алгоритм взаимодействия, протестированное программное обеспечение и защита от кибератак.