Назвали точную дату запуска трамвайной линии «Славянка» в Шушары

Как пишет «Фонтанка», речь идет о первом этапе линии «Славянка» от депо в Купчино до Шушар. Пуск второго этапа до Славянки намечен на 2026 год.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что получили от Госстройнадзора разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа скоростного трамвая «Купчино – Славянка» от станции метро «Купчино» до поселка Шушары.

«Мы обещали петербуржцам ввести этот участок длиной 11 километров до конца года. И мы его запустим. Сделаем новогодний подарок жителям южных районов. До конца следующего года — откроем всю линию», — сказал Беглов.