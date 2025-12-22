Смольный утвердил финансирование строительства метро на ближайшие три года

Соответствующий документ опубликовали на сайте Смольного. Больше всего денег пойдет на развитие шестой (коричневой) линии. На участок «Путиловская» — «Каретная» в 2026 году потратят 6,4 млрд рублей, в 2027-м — 24,3 млрд рублей, в 2028-м — 25 млрд рублей. На всех четырех станциях работы должны закончить до 2030 году.

На участок от «Каретной» до «Суворовской-1» (включая «Лиговский проспект 2») выделят 8,3 млрд рублей в 2026 году, 18,5 млрд рублей в 2027-м и 20 млрд рублей в 2028-м.

На четвертую (оранжевую) линию предусмотрено 500 млн рублей в 2026 году на участок «Спасская» — «Горный институт» (для доработки станции).

На проектирование выхода со станции метро «Театральная» заложено почти 6 млрд рублей в ближайшие три года. Основную часть выплатят 3,8 млрд рублей в 2028 году, а станцию откроют в 2029 году.

Для станций «Богатырская» и «Каменка» в ближайшие три года выделят 16,5 млрд, 28 млрд и 30 млрд рублей соответственно. Общая стоимость этого участка оценивается в 128 млрд рублей, из которых 18 млрд уже освоили.

Участок от «Комендантского проспекта» до «Коломяжской» находится на этапе проектирования. В 2026-2028 годах выделят 2,5 млрд рублей при общей стоимости почти 200 млрд рублей.