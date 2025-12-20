Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»

Перед Новым годом ретропоезд «Лахта» отправится из Петербурга в Гатчину — первый праздничный рейс стартует с Балтийского вокзала.

Фото: @ozdrzd

Пассажиров ретропоезда ждет праздничная программа с экскурсиями, музыкальным сопровождением и подарками. Дед Мороз заглянет в гости, а для детей подготовят сувениры, чай и пряники.

«Лахта» продолжит курсировать 28 декабря, а также с 2 по 11 января 2026 года. Всего предусмотрены три маршрута: из Финляндского вокзала в Выборг (2, 3, 10 и 11 января), из Балтийского вокзала в Гатчину (27 декабря, 4–7 января) и из Витебского вокзала в Павловск (28 декабря, 8 и 9 января; несколько рейсов в день).

До 11 января по России также курсирует поезд Деда Мороза, который 9 ноября отправился из Великого Устюга во Владивосток. За почти два месяца путешествий поезд посетит около 70 городов.

В праздничной передвижной резиденции Деда Мороза есть приемная волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавка сувениров, ресторан с угощениями, вагон Снежной королевы с кривыми зеркалами и кукольный театр.

Поезд остановится в Москве 2–3 января, а 6–7 января примет гостей в Петербурге и Новом Петергофе.

