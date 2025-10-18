В Петербурге произошел крупный сбой в работе сервиса парковок

В Петербурге 18 октября зафиксирован крупный сбой в работе платных парковок. В соцсетях появились многочисленные сообщения о масштабных неполадках парковочного сервиса. Сайт «Парковки Петербурга» не функционирует.

«Информируем о возможных затруднениях при оплате парковочных сессий посредством СМС, через приложение «Парковки Санкт-Петербурга», через портал parking.spb.ru, Сбер, телеграм-бот в связи с экстренными техническими работами. Для оплаты доступны: приложение «Парковки России», паркоматы. Об изменении ситуации проинформируем дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что с 15 октября в Петербурге начали действовать новые дифференцированные тарифы на парковку. Согласно распоряжению городского комитета по тарифам, территория платных парковок разделена на четыре зоны в зависимости от уровня загрузки: «КЗ 1» — менее 50%, «КЗ 2» — от 50% до 70%, «КЗ 3» — от 70% до 85% и «КЗ 4» — 85% и выше. Для пользователей мобильного приложения, которым пользуются 95% автомобилистов в зоне платной парковки, расчет стоимости будет производиться автоматически.