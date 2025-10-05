Первый «Балтиец» для «коричневой» линии метро проходит обкатку на линии

«Первый состав модели «Балтиец» в коричневом исполнении готовим к работе на будущей шестой линии. Сейчас он проходит обкатку в метро», — подчеркнул губернатор.

По его словам, 36 поездов «Балтиец» уже работают на Кировско-Выборгской («красной») линии, еще один появится в середине октября. На Октябрьском электровагоноремонтном заводе продолжается сборка новых составов, и до 2031 года планируется изготовить 950 современных вагонов для метро Петербурга.

В опубликованном видео губернатора машинист-инструктор по новой технике электродепо «Автово» Виталий Нинилин пояснил, что прежде чем поезд выйдет на линию для перевозки пассажиров, все его системы проверяются в статике, после чего проверка продолжается на парковых путях.

«Только по итогам обкатки состав без пассажиров выпускают на линию для проверки всех систем, тормозного оборудования. Теперь все линии метрополитена у нас имеют свой цвет, поэтому и подвижной состав раскрашен под цвет линии», — отметил специалист.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский сообщил, что одна из строящихся станций Красносельско-Калининской линии метро откроется к концу 2025 года. Вероятно, речь идет о станции «Путиловская», где уже ведутся отделочные работы. Тем временем в наземном вестибюле станции «Юго-Западная» завершается монтаж оборудования: установлены все 23 турникета с навигационными элементами, смонтировано стеклянное панно в кассовом зале, завершена облицовка полов и стен камнем.